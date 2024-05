En visite de travail en Guinée Bissau : Echanges fructueux entre Mohamed Kagnassy et les autorités sur la modernisation du secteur agricole

La modernisation du secteur agricole était au cœur de la visite effectuée par l’expert en développement rural Mohamed Kagnassy en Guinée Bissau. Des rencontres au sommet ont sanctionné cette visite marquée par des échanges fructueux.

C’est fin avril dernier que l’expert en développement rural a effectué une mission de travail à Bissau, capitale de la Guinée Bissau. Au cours de laquelle il a rencontré plusieurs dirigeants et décideurs de la Guinée Bissau dont le président de la République Umaro Sissoco Emballo, le Premier ministre Rui Duarte Barros et plusieurs ministres membres du gouvernement. Cette série de rencontres a été élargie aux hommes d’affaires non moins opérateurs économiques de la Guinée Bissau. Les différents échanges avec ses hôtes ont surtout porté sur les investissements dans le secteur agricole notamment sa modernisation et dont la Guinée Bissau à travers son paysage dispose d’énormes potentialités pour la relance de ce secteur.

L’expert en développement s’est dit très satisfait de cette visite et a salué la qualité des discussions qu’il a eues avec ses hôtes.

Depuis plusieurs années, l’expert en développement rural fait partager son immense expérience dans le secteur agricole dans plusieurs pays africains.

A noter que sa passion pour la création de richesse à travers l’agriculture et l’élevage l’a conduit à introduire des semences améliorées et des intrants pour optimiser la production agricole dans certains pays africains.

