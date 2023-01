En 2022, le Mali a été classé 2e producteur africain de riz. Et cela malgré les menaces sécuritaires qui ont sérieusement entravé la campagne agricole dans les zones de production, celles du centre notamment. Cette performance est le signe que la filière riz a connu ces derniers temps une ascension fulgurante grâce notamment aux efforts consentis dans l’aménagement des surfaces cultivables pendant les deux mandats de feu le président Amadou Toumani Touré dit ATT. Curieusement, malgré cette forte production ascendante, le gouvernement continue d’exonérer le riz importé.

Le Mali est classé 2e producteur de riz africain derrière le Nigeria avec une production record de plus de 2 millions de tonnes contre plus de 3 millions pour le Nigeria. Et cela malgré les menaces sécuritaires (paysans empêchés de cultiver, récoltes brûlées…) qui ont sérieusement entravé la campagne agricole dans les zones de production, celles du centre notamment. Une ascension fulgurante enregistrée en faveur du développement de la riziculture amorcée durant le règne de feu le président Amadou Toumani Touré «ATT» qui a beaucoup investi dans les aménagements agricoles et la mécanisation des moyens de production.

Doit-on pour autant se réjouir de cette performance ? La question ne se serait pas posée si notre pays ne continuait pas d’exonérer des quantités importantes de riz importé. Et cela sans que le consommateur ne ressente réellement l’impact de cette politique sur le prix de vente. Malheureusement nous continuons à importer des quantités énormes de cette céréale sèche. Et le riz importé est plus compétitif que notre production locale ! C’est exactement là où le bât blesse. Il est donc temps de mettre fin à cette pratique en réfléchissant à une meilleure stratégie de commercialisation de la production céréalière nationale afin qu’elle puisse surtout profiter aux paysans et aux consommateurs et non à des opérateurs économiques véreux.

Il ne suffit plus de produire seulement en abondance. Il faut aussi trouver les moyens d’approvisionner suffisamment les marchés urbains et à des prix raisonnables. Tout comme, selon des observateurs, il serait judicieux d’encadrer les paysans pour améliorer la qualité du produit fini et vendu. Selon eux, le riz local est handicapé par la présence d’impuretés (cailloux et autres impuretés) et d’un taux élevé de brisures.

Des défis énormes à relever pour tirer profit des performances de la filière rizicole

«Le riz produit localement est en outre jusque-là mal présenté», entend-t-on souvent. Autant dire qu’il faudra relever d’énormes défis pour tirer tous les dividendes de la performance de notre filière rizicole. A commencer par formaliser les relations d’affaires entre paysans et opérateurs économiques qui sont toujours dans l’ordre de l’informel. Cela passe par un appui concret à nos riziculteurs pour les aider à reconquérir leur marché en améliorant la qualité de leur produit. Il faudra aussi amener les producteurs de riz et les commerçants/distributeurs des marchés urbains et institutionnel à tisser des relations formelles plus durables et inclusives afin de faciliter l’approvisionnement régulier en riz et sécuriser les revenus des producteurs

Selon des experts de l’agrobusiness, l’interprofession n’a été mise en place qu’en 2016. Elle est donc jeune et a besoin de soutien pour fonctionner correctement et jouer véritablement son rôle, notamment dans le contrôle de qualité par la définition de normes de production du riz, la répartition des marges entre les acteurs, l’instauration d’un espace de dialogue de référence sur les politiques sectorielles…

Et tous ces efforts seront vains si les autorités maliennes ne prennent pas conscience qu’il faut impérativement prioriser le riz local pour la satisfaction des besoins de la population malienne. Et l’une des meilleures stratégies en la matière est de mettre fin à la politique d’exonération. Et cela d’autant plus que l’expérience prouve que cela ne profite qu’aux importateurs qui ont le monopole du marché et qui reviennent vendre le riz au prix qui leur convient sans crainte de répression du gouvernement.

Aujourd’hui, les autorités maliennes ont toutes les raisons de faire une priorité la compétitivité du riz made in Mali. Et le fait que le riz produit local soit très apprécié des consommateurs maliens est un atout indéniable. Le défi c’est d’agir maintenant de telle sorte que nos braves riziculteurs puissent réellement bénéficier de prix rémunérateurs tout en tenant compte du pouvoir d’achat du Malien lambda.

Moussa Bolly

Créer de la valeur et des profits pour les acteurs

Pour atteindre le changement structurel souhaité pour le secteur du riz au Mali, Rikolto (une organisation internationale) a mis en place une stratégie novatrice. Celle-ci porte en premier lieu sur l’appui des organisations paysannes (OP) porteuses des projets économiques afin de les aider à mieux s’organiser pour répondre aux exigences (qualité, sécurité alimentaire, approvisionnement régulier) des marchés (marché réel et institutionnel) et ainsi mieux se positionner sur ces marchés.

Elle préconise aussi l’appui de l’Interprofession riz nouvellement créée à mieux s’organiser et à développer des relations d’affaires inclusives et durables entre ses membres l’appui de l’interprofession à être un espace de dialogue de référence sur les politiques sectorielles du riz. Rikolto préconise également un soutien aux actions de la Plateforme nationale des producteurs de riz du Mali (PNPR-M) et de l’Interprofession en faveur de l’institution des achats institutionnels de riz pour la constitution du stock national de sécurité, d’une part, et les actions pour une régulation des importations de riz en fonction du disponible local, d’autre part.

Dans cette stratégie, le rôle de Rikolto consistera concrètement à renforcer les capacités des exploitations agricoles familiales à produire du riz de qualité d’une manière durable ; renforcer les capacités entrepreneuriales des organisations paysannes productrice de riz ; soutenir la mise à niveau des unités de transformation des OP ; renforcer les capacités d’organisation des leaders de la nouvelle interprofession ; appuyer le développement de modèles d’affaires durables entre les acteurs des chaînes de valeur de riz, en particulier entre les OP et les entreprises privées (les acheteurs) . Elle veut également veiller à faciliter des processus multi acteurs autour de l’achat institutionnel du riz local et de la régulation des importations, soutenir les actions de plaidoyer et de visibilité de la Plateforme nationale des producteurs de riz du Mali (PNPR-M) et l’Interprofession riz.

Au finish, cette stratégie va permettre aux exploitations familiales d’offrir des produits agricoles (riz) respectueux de l’environnement et répondant aux exigences du marché (qualité, quantité, prix, accessibilité). Elle va aussi contraindre les entreprises privées et autres acheteurs à s’approvisionner auprès des OP sur la base de modèles d’affaires durables et inclusifs. Quand à ’Etat, il va adopter des mesures en faveur de la régulation de l’importation du riz et de l’institution de l’achat institutionnel du riz local

Rikolto (Ex VECO) estime que les exploitations agricoles familiales représentent une grande partie de la solution à la compétitivité du riz made in Mali. «Ensemble, ils produisent 70 % de nos aliments dans le monde entier, mais, individuellement, ils sont souvent exclus du commerce, ce qui conduit à leur pauvreté et laisse leur énorme potentiel inexploité», déplorent ses responsables. Pour cette organisation, «le changement à l’échelle mondiale exige que les marchés alimentaires deviennent plus inclusifs et offrent une valeur ajoutée à tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Les exploitants agricoles familiaux doivent être traités équitablement».

C’est pourquoi Rikolto œuvre à construire des ponts de confiance et de commerce entre l’industrie alimentaire, les gouvernements, les instituts de recherche, les banques et les organisations paysannes autour de cette question centrale : Comment nourrir le monde demain ? «Nous plantons et récoltons de nouvelles solutions, ce qui rend plus transparent le système alimentaire, afin que les consommateurs soient en mesure de faire un choix durable», indiquent ses responsables.

A noter que Rikolto gère des programmes dans 14 pays à travers huit bureaux régionaux. C’est un réseau très uni de collègues accessibles et compétents, prêts à partager leur expérience et désireux d’inspirer les autres. En Afrique de l’ouest, le bureau régional couvre le Bénin, le Burkina, le Mali, le Niger et le Sénégal. Les chaînes de valeur prioritairement retenues pour le moment concernent celles du riz à cause de son caractère stratégique pour l’Afrique, du sésame, du niébé et de la banane.

Avec ses partenaires au Mali, Rikolto veut relever le défi d’offrir sur le marché malien, un riz local de qualité irréprochable et permettre ainsi aux riziculteurs familiaux d’accroître leurs revenus.

M.B

Commentaires via Facebook :