Le Centre International de Conférence de Bamako a abrité le lundi 14 février 2022, les travaux de la 12ème session du conseil de cabinet élargi du Secteur du Développement Rural. Au menu des échanges, le projet de document du Plan de Campagne Agricole Harmonisé et Consolidé.

Présidée par le ministre du développement rural Modibo KEITA, cette cérémonie a enregistré la présence de Youba BAH, ministre délégué chargé de l’élevage et de la pêche, Sanoussi Bouya SYLLA, Président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture du Mali (APCAM), Balla KEITA, Directeur de la Cellule Statistique et Planification (CSP) et l’ensemble des acteurs concernés.

A l’ordre du jour de cette 12ème session du Conseil de cabinet élargi, des points relatifs à la présentation du bilan 2021 ; des discussions/débats ; la présentation de la programmation 2022 et les prévisions des productions de 2023 et 2024 ; la présentation des priorités du secteur développement rural ; la présentation de l’état de mise en œuvre des recommandations du Conseil supérieur de l’agriculture (CSA).

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, le ministre Modibo KEITA a indiqué que ce document de Plan de campagne définit un ensemble d’objectifs, d’activités, de stratégies cohérentes, d’indicateurs et de ressources destinées à promouvoir les activités agricoles. Pour le ministre KEITA, cette rencontre est, sans nul doute, un cadre privilégié d’échanges et de réflexions sur le bilan de 2021, les prévisions pour l’année 2022 et les projections pour 2023 et 2024.

« Au cours de cette année de concertation, les points ci-après seront examinés, à savoir : le bilan synoptique de la campagne agricole 2021 ; les objectifs pour les campagnes agricoles 2022 ; les projections des objectifs pour les campagnes 2023 et 2024 ; l’élaboration du projet de plan triennal de campagne agricole conformément à l’architecture du PNISA ; la forme triennale du plan de campagne selon le mode budget-programme ; la cohérence du plan avec la loi des finances 2022 et les prévisions budgétaires 2023 et 2024 en lien avec le Document de Programme Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) ; les priorités du secteur de développement rural et les divers », a fait savoir Modibo Keita.

S’agissant des défis auxquels le secteur agricole fait face, le ministre en charge du développement rural a reconnu que « les défis actuels dans le secteur doit nous amener à construire un système de planification qui répond le mieux aux aspirations de la population en général et celle agricole en particulier. Population en général car le secteur doit assurer la sécurité alimentaire à travers la mise à disposition des produits agricoles alimentaires en quantité et en qualité ».

A ses dires, les dimensions de la sécurité alimentaire sont intimement liées à l’amélioration des conditions de vie de la population. Ce qui doit nous amener, a-t-il ajouté, à produire un plan de campagne dont la cohérence des facteurs de production, de consommation, de conservation, de transformation et de commercialisation dans un système synergique de développement agricole. Dans cette optique, a rappelé le ministre KEITA, le gouvernement de la République du Mali, à travers le département du développement rural, s’emploiera à assurer une bonne exécution du plan de campagne agricole au bénéfice de l’ensemble des acteurs qui sont visés pour l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire et nutritionnelle et la réduction de la pauvreté en milieu rural.

A l’en croire, la prise en compte des interventions de l’ensemble des acteurs dans le plan de campagne est nécessaire pour apprécier les différents niveaux de contribution dans l’économie rurale.

Il a exprimé les reconnaissances du gouvernement aux Partenaires techniques et financiers (PTF) dont les actions sont, dans leur majorité, traduites à travers les projets et programmes. Le ministre Modibo KEÏTA a également remercié les acteurs impliqués dans l’élaboration et la mise en œuvre de ce document stratégique notamment, les structures techniques du département et celles du ministère de l’économie et des finances, les ONG, les organisations paysannes, les collectivités territoriales et les organisations de la société civile.

Bourama Camara

