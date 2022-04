La Banque de développement du Mali (BDM-SA) a tenu le samedi 26 mars 2022 dans la salle de conférence de la dite banque sa 77éme session de son conseil d’administration. Les travaux de cette importante session étaient placés sous la houlette du président du conseil d’administration, Ahmed Mohamed Ag Hamani, en présence du nouveau directeur général de la BDM-sa M. Ibrahim N’Diaye, du secrétaire général du comité syndical de la banque Papa Sadio TRAORE et de plusieurs administrateurs. Malgré le contexte économique difficile la BDM-sa garde son statut de leader bancaire au Mali et dans la sous région et les comptes sont au vert.

Avec un total bilan de plus de F CFA 1.800 milliards (+ 19,48 %), un produit net bancaire de près de F CFA 74 milliards (+ 17,19 %), BDM-sa, le premier groupe bancaire malien a réalisé des performances particulières comparativement à l’année 2020. Lors des travaux de cette session qui avaient pour but, d’examiner et adopter les comptes individuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2021, le conseil d’administration a adressé ses chaleureuses félicitations à la direction générale de la banque et au personnel dévoué du groupe bancaire pour les résultats engrangés qui consolident les acquits de l’institution bancaire la plus performante du pays et de la sous région.

Au cours de cette session, le PCA Ag Hamani a informé les administrateurs que le conseil d’administration de la BDM-SA (maison mère) a été précédé par la tenue des sessions de conseil d’administration des filiales de la Côte d’Ivoire (BDU-CI), le 15 février, du Burkina Faso (BDU-BF), le 17 mars, et de la Guinée-Bissau (BDU-SA), le 18 mars 2022. Les trois entités ont toutes réalisé des résultats forts appréciables. Avant de les inviter à maintenir le cap.

Autre temps fort de ce conseil d’administration a été la présentation au comité syndical la nouvelle équipe dirigeante de la banque. Le DG entrant a été accueilli avec les honneurs en témoignent les propos du leader syndicaliste des banquiers. « Nous saisissons l’opportunité pour féliciter Messieurs, Ibrahima N’DIAYE et Bekkaî TRAORE, respectivement, Administrateur Directeur Général et Directeur Général Adjoint entrants, grands financiers devant l’éternel. Nous leur apportons le salut et le soutien de taille de nos camarades de labeur, de joie, de dialogue et de combat. Avec ces deux grands témoins de nos actions, et Monsieur le DGA Ouadii LAHLOU, nous avons foi à un partenariat social continu et fécond. Nous tenons également à dire MERCI à l’ensemble des travailleurs ayant compris à la CONFUCIUS que « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, mais c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles ». Monsieur l’Administrateur Directeur Général, Messieurs les Directeurs Généraux Adjoints, En Syndicat responsable, nous vous soumettrons dès le mois prochain notre programme de sensibilisation de nos camarades du Mali profond. » a conclu Papa Sadio Traoré, sécretaire général du dit comité.

