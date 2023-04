Assemblées annuelles 2023 des institutions de Bretton Woods : Le FMI confirme les prévisions du ministre Alousséni Sanou

Le Fonds Monétaire international (FMI) a confirmé mardi dernier les prévisions économiques faites la veille par le Ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou lors de son échange avec le Vice-président Afrique de l’Ouest et du Centre de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, et les directeurs sectoriels de l’institution. Cet échange s’inscrivait dans le cadre de la participation malienne aux Assemblées annuelles du FMI et du Groupe de la Banque mondiale qui se tiennent en présentiel du 10 au 16 avril 2023 aux sièges des deux institutions à Washington (USA).

Alors que le ministre Alousséni Sanou et sa délégation ont estimé à cette occasion que les perspectives restent positives et la croissance du PIB réel projetée à 5,1% en 2023 et à 5% en 2024, le Fonds monétaire international (FMI) a, dans son rapport publié le mardi 11 avril 2023, classé le Mali parmi les pays à faible revenu qui afficheront en Afrique subsaharienne des taux de croissance supérieurs à 5% en 2023 et en 2024.

Lors des discussions avec Ousmane Diagana et les siens le lundi dernier, le ministre de l’Économie et des Finances a exposé la situation politique, socio-économique et humanitaire réelle du pays, les progrès réalisés ainsi que les perspectives positives malgré les contraintes liées à la crise multidimensionnelle, à l’absence d’appui budgétaire extérieur, conjuguées au durcissement des conditions de financement dû au resserrement de la politique monétaire mondiale.

L’économie malienne demeure résiliente avec un taux de croissance économique de 3 % en 2021 et de 3,7 % en 2022. Les perspectives restent positives et la croissance du PIB réel est projetée à 5,1% en 2023 et à 5% 2024.

Le ministre Sanou a expliqué les défis à relever sur le terrain notamment l’amélioration de l’accès des populations aux services sociaux de base (éducation et santé) dans un contexte de retour des populations déplacées, dans le domaine de l’électricité, de l’agriculture et dans le domaine du soutien au secteur privé. Il a également évoqué toutes les mesures prises par le gouvernement en vue d’une meilleure exécution des projets du portefeuille de la banque mondiale au Mali aux bénéfices de la population.

Quant au FMI, il est mentionné dans son rapport sur les Perspectives de l’économie mondiale publié mardi, que la croissance économique en Afrique subsaharienne ralentira à 3,6% en 2023, puis accélérera à 4,2% en 2024.

Prévoyant une reprise difficile pour la plupart des économies mondiales en raison de l’impact de la pandémie de Covid-19 et de la crise ukrainienne, le FMI a estimé que six pays africains à faible revenu, à savoir l’Ethiopie, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, l’Ouganda, le Burkina Faso et le Mali, afficheront des taux de croissance supérieurs à 5% en 2023 et en 2024.

Edjona SEGBEDJI

Commentaires via Facebook :