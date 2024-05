74ÈME anniversaire de la Journée de l’Europe au Mali : L’EUTM à l’honneur

La représentation de l’Union européenne au Mali a célébré le vendredi 10 mai 2024 le 74ème anniversaire de la Journée de l’Europe. C’était en faveur d’un cocktail organisé à la Résidence de l’Union européenne sise à Badalabougou.

Ils étaient nombreux les membres de l’UE et leurs amis et partenaires à prendre part à cette belle soirée d’anniversaire de la journée de l’UE (Union européenne). La Journée de l’Europe célèbre l’anniversaire de la signature de la déclaration de Robert Schuman le 9mai 1950 marquant la naissance de l’Union européenne.

A la suite d’une belle parade des soldats de l’EUTM, et les chants des hymnes du Mali et de l’Union européenne, le Chargé des Affaires de l’UE, Pascal Pérennec a souhaité la chaleureuse bienvenue à ses hôtes avant de décliner son discours centré essentiellement sur la fin du mandat de l’EUTM au Mali, les prochaines élections de l’UE, l’élargissement de l’UE en plus de la coopération UE-Afrique, singulièrement la coopération UE-Mali.

Dans son intervention, M. Pérennec, a rendu un vibrant hommage aux deux soldats de l’ EUTM tombés au Mali. Pour ensuite féliciter et salué l’EUTM en fin de mission qui durant 11ans, a été aux côtés des Forces armées maliennes (FAMA) et de la force conjointe du G5 Sahel dans la lutte contre les menaces terroristes, et la quête de la restauration du contrôle de l’Etat.

Poursuivant, il a rappelé à la communauté expatriée les enjeux des prochaines élections européennes prévues pour le 6 et 9 juin 2024. « En ces temps difficiles, l’Union européenne répond une fois de plus à l’appel de l’histoire. Le monde a plus que jamais besoin d’une Union européenne forte qui non seulement rassemble notre continent , mais se pose également en gardienne de nos valeurs sur la scène mondiale », dira-t-il pour les inviter une participation massive au vote qui déterminera l’avenir de l’ Union.

Autres points évoqués par le Chargé des Affaires de l’UE au cours de la soirée, a été la célébration du 20ème anniversaire de l’élargissement de l’UE ainsi que le partenariat UE/ Afrique.

Parlant de la coopération Mali-UE, Pascal Pérennec, rappellera qu’ elle date des années 1958, une longue et étroite collaboration de travail qui unit les deux entités. L’Ambassadeur Sékou dit Gaoussou Cissé, Directeur Europe représentant le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a son tour, a salué les bonnes relations de collaboration que se partagent le Mali et l’UE depuis 66ans. A l’instar du Chargé des Affaires de l’UE, le représentant du ministre des Affaires Etrangères, a souhaité la pérennité de ces liens de collaboration entre l’UE et le Mali. Et ce avec la poursuite du dialogue pour le renforcement des liens et l’atteinte des objectifs communs, a fait savoir le représentant du ministre des Affaires.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :