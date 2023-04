Coopération bilatérale : Le ministre allemand de la Défense à Koulouba

Le colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat, a accordé vendredi 14 avril 2023, une audience à Boris Pistorius, ministre de la Défense de la République fédérale d’Allemagne. Il était accompagné par son collègue de la Coopération, de l’Economie et du Développement, Svenja Schulze. L’objectif de cette visite était d’échanger sur l’avenir de la coopération entre le Mali et l’Allemagne.

La situation que la Mali traverse, les élections, la lutte contre le terrorisme, et l’avenir de la coopération entre le Mali et l’Allemagne, particulièrement, la coopération civile et militaire, étaient au menu des échanges au cours de cette audience. Le Ministre Boris Pistorius a indiqué la convergence des vues entre l’Allemagne et le Mali sur la plupart sujets abordés. “Nous avons toujours accompagné le Mali dans sa lutte contre le terrorisme. Nous l’avons fait avec la participation de nos Forces armées au sein de la Minusma”, a souligné Boris Pistorius, qui réitère le retrait de leurs forces armées de cette organisation onusienne, l’année prochaine.

Cette audience a été l’occasion d’échanger sur les raisons de ce retrait. Selon ses précisions, “la mission ne peut plus s’accomplir comme prévue”. La coopération entre le Mali et l’Allemagne se poursuivra donc sous d’autres volets, comme la formation militaire et le maintien des conseillers militaires allemands au Mali, a expliqué l’hôte du jour du président de la Transition. Il soulignera également la volonté des deux pays d’approfondir leur coopération bilatérale civile. Ce qui explique la présence de Mme la ministre du Développement, dans la délégation ministérielle allemande, en visite au Mali. En plus de la sécurité militaire au Mali, il s’agira également, à travers cette coopération, d’améliorer les conditions de vie de la population malienne, a conclu le ministre de la Défense, Boris Pistorius.

Le ministre Boris Pistorius s’est dit très ravi d’être reçu par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. À cette audience, il faut noter la présence de monsieur le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara.

