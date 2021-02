C’est parti pour cinq ans supplémentaires dans la collaboration scientifique entre les Etats-Unis et le Mali. Les deux pays viennent de renouveler leur partenariat dans le domaine de la santé. L’ambassadeur Hankins et le ministre malien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M/ Amadou Keita, ont signé un accord-cadre pour renouveler la recherche biomédicale collaborative entre les États-Unis et le Mali. Ce partenariat a déjà fait du Mali un leader dans l’effort mondial de lutte contre le paludisme et contribué à l’approfondissement de la compréhension d’autres maladies. Le renouvellement garantira la poursuite de ce partenariat durable jusqu’en 2025.

Les défis de la pandémie COVID-19 montrent l’importance des collaborations internationales de recherche comme celle-ci entre les États-Unis et le Mali. La lutte contre les maladies infectieuses doit être un effort mondial car les maladies ne connaissent pas de frontières. Le Centre international d’excellence et de recherche de l’Université des Sciences, Techniques et Technologies de Bamako (USTTB) joue un rôle important dans les efforts internationaux visant à créer un avenir plus sain pour tous.

