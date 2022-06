L’ambassadeur du Maroc au Mali, Driss Isbayene vient d’être reçu par plusieurs membres du gouvernement dans le cadre de sa visite de prises de contacts avec les personnalités maliennes. Objectif : renforcer la coopération entre le Mali et le Maroc dans divers domaines comme la culture, la santé, la communication et l’économie numérique.

L’ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, Driss Isbayene poursuit ses prises de contacts avec les membres du gouvernement en vue de renforcer davantage la coopération entre les deux pays amis et frères dans différents domaines. C’est dans ce cadre que le diplomate marocain a successivement rendu visite à plusieurs ministres de la République. Il s’est rendu d’abord chez le ministre en charge de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo, le jeudi 26 mai 2022.

Cette semaine, l’ambassadeur Driss Isbayene a été reçu respectivement par le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, Mme Diawara Aoua Paul Diallo, le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Harouna Toureh, le ministre de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré.

Toutes ces rencontres se sont déroulées dans un cadre fraternel et convivial. Il a été surtout question de l’évolution de la Transition au Mali et les relations bilatérales entre Bamako et Rabat.

Notons que les relations entre nos peuples remontent plus loin, et avant même l’existence de nos Etats. Et Bamako n’est qu’à trois heures de Casablanca et à moins de deux heures de Dakhla. C’est dire que nos desseins sont liés et le potentiel de coopération est assez vaste. C’est dans cette perspective prometteuse que la coopération africaine et avec le Mali en particulier sera érigée en modèle sud-sud, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui fait de cet axe une priorité de la politique étrangère du Royaume du Maroc.

El Hadj A.B. HAIDARA

