Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, et le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Mahamadou Koné, ont signé à Rabat, un protocole d’accord relatif à la formation des Imams, Morchidines et Morchidates.

Cet accord vise la formation d’un total de 300 Imams, Morchidines et Morchidates au sein de l’Institut Mohammed VI pour la formation des Imams, Morchidines et Morchidates, répartis en cinq groupes de 60 bénéficiaires chacun. En vertu de ce protocole d’accord, une session de formation d’une durée de deux ans sera dispensée pour chaque groupe et l’hébergement sera assuré par la partie marocaine. Ce protocole d’accord tend à renforcer les liens de fraternité entre les deux peuples frères et à consolider les valeurs de coopération entre les deux parties en matière d’affaires islamiques, compte tenu du rôle fondamental de la formation des Imams dans la promotion des valeurs de modération et de tolérance.

Intervenant à cette occasion, Toufiq a relevé que cet accord intervient en application des Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, soulignant qu’il permettra au Maroc et au Mali d’amorcer une nouvelle étape de coopération.

“Le Mali fut le premier pays à bénéficier de la formation des Imams, Morchidines et Morchidates”, a affirmé le ministre, rappelant l’accord signé à Bamako en 2013 entre le Maroc et le Mali pour la formation de 500 Imams maliens.

La formation des Imams, a-t-il poursuivi, a pour principaux objectifs la préservation des fondamentaux religieux communs, à savoir le rite malékite et le dogme achaârite ainsi que l’ouverture sur la spiritualité authentique de l’Islam.

A cet effet, le ministre a mis en avant la nécessité d’une bonne maîtrise des préceptes religieux, en vue de “protéger les fidèles contre toutes les perturbations et interventions externes visant à semer le désordre” et les guider vers la bonne pratique de la religion.

Les lauréats de l’Institut Mohammed VI pour la formation des Imams, Morchidines et Morchidates seront amenés à devenir à leur tour des formateurs et encadrants d’Imams, d’où l’importance de la bonne étude de la religion, a insisté Toufik.

De son côté, Mahamadou Koné a tenu à exprimer sa profonde gratitude et ses sincères remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, pour ses efforts constants et soutenus au profit du peuple malien.

Le ministre malien s’est aussi félicité de la signature de ce protocole d’accord qui, a-t-il souligné, vient illustrer les solides relations fraternelles de coopération liant les deux peuples et les deux pays.Le Royaume du Maroc a joué un rôle considérable dans la formation des Imams au Mali, a-t-il fait remarquer, mettant en avant l’impact positif de ces formations sur le peuple malien.

Source MAP

