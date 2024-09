Le chef de la mission Eucap-Sahel-Mali reçu en audience par le ministre de la sécurité et de la protection civile

Le Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine a reçu le Chef de la mission Eucap-Sahel-Mali, M.GRABOW KOLDING accompagné de certains de ses plus proches collaborateurs. Dans ses propos liminaires, le Chef de la Mission Eucap-Sahel-Mali a dit toute la disponibilité de sa structure à accompagner le département de la Sécurité et de la Protection Civile dans la réalisation de ses objectifs. Il s’est apesanti sur certains aspects du partenariat, notamment les dispositions utiles à prendre au niveau du Centre Inter-forces de KOUREMALE, la doctrine logistique, la Police de proximité avec la désignation de points focaux, le volet gestion des ressources humaines, le schéma directeur en ce qui concerne la Police Nationale et enfin la planification des formations à venir. Pour terminer, M. GRABOW KOLDING a annoncé l’arrivée, très prochaine, d’une délégation du Service européen pour l’Action Extérieure pour une mission d’évaluation. Pour sa part, le Ministre de la Securité et de la Protection civile, le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine a tout d’abord remercié EUCAP-SAHEL pour tous ses efforts qui portent sur la construction d’infrastructures, la rénovation, la réhabilitation, l’appui en formation, la mise à disposition de moyens roulants et l’équipement. Il a salué le niveau d’avancement des travaux en cours et rassuré son hôte sur les dispositions qui seront prises afin de donner une suite diligente aux préoccupations soulevées. Le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine rappellera que la Police de proximité est un axe majeur sur lequel le département travaille inlassablement. Pour lui, la collaboration et les échanges avec les populations demeurent essentiels dans la réussite de la mission des forces de sécurité. << Nous nous réjouissons de ce partenariat et nous avons dit notre volonté de voir renouveler le mandat de Eucap-Sahel-Mali qui demeure un partenaire stratégique nous accompagnant utilement dans la montée en puissance des Forces de Sécurité. Tout citoyen aspire à la sécurité. Cependant, toute œuvre humaine ne peut se faire sans la sécurité. Nous avons aussi nos priorités à vous soumettre qui concernent plusieurs volets, notamment le renforcement des capacités, l’équipement, la formation, les infrastructures, entre autres. Vos actions sont concrètes et visibles, ce qui nous amène à espérer pour Eucap-Sahel-Mali un mandat non seulement renouvelé mais beaucoup plus robuste et consistant.>> a-t-il conclu.

Ministère de la sécurité et de la protection civile

