– Selon la présidence malienne ces deux unités créeront 5 000 emplois

Le Mali et la Chine ont signé un protocole d’accord pour l’installation de deux unités de filature, l’une à Koutiala et l’autre à Bamako, a fait savoir la présidence du Mali dans un communiqué rendu public vendredi.

La même source précise que « Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l’Etat, a reçu, ce vendredi 25 novembre 2022, l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, Chen Zhihong, qui accompagnait une délégation de son pays dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet ».

Le communiqué de la présidence malienne, a indiqué, citant le président directeur général de la Compagnie malienne pour le développement des textiles (CMDT), Dr Nango Dembelé, que « La première unité sera installée à Koutiala avec une capacité de 20 000 tonnes de coton fibre à transformer en filet, tandis que la deuxième unité sera mise en place à Bamako avec une capacité de 25 000 tonnes par an. Ce qui fait environ 45 000 tonnes de coton fibre ».

La société chinoise Qingdao, chargée de réaliser ce projet, dispose d’un capital de 200 millions de dollars, dont 85 % sont détenus par la CMDT et 15 % par le partenaire chinois, avec un Conseil d’administration et tout ce qui est nécessaire au fonctionnement juridique de la société, ajoute la présidence du Mali.

Selon la même source « une délégation comprenant une équipe technique et des représentants du partenaire chinois s’était rendue, mercredi dernier, sur le futur site de la Société malienne de filature (SOMAFIL) à Koutiala. Cette unité sera installée sur une superficie de 50 hectares, tandis que l’unité de Bamako, occupera une superficie de 70 hectares ».

« Ces deux unités créeront 5 000 emplois », ajoute le communiqué.

L’ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, Chen Zhihong, a pour sa part souligné que « La coopération entre la Chine et le Mali est toujours fructueuse depuis 62 ans d’existence des relations diplomatiques entre nos deux pays. Avec cette délégation, notre coopération sera encore plus renforcée. Avec l’appui du gouvernement malien et du président de la transition, je suis persuadé que cette coopération sera encore plus renforcée ».

SOURCE: https://www.aa.com.tr/fr

Commentaires via Facebook :