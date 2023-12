Le ministre chinois des AE s’engage à renforcer la coopération éducative et agricole avec le Mali

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, s’est entretenu vendredi avec son homologue malien, Abdoulaye Diop, s’engageant à renforcer la coopération avec le Mali dans les domaines de l’éducation, de la formation, des soins médicaux et de l’agriculture.

Notant que l’amitié sino-malienne a été forgée par les anciennes générations de dirigeants des deux pays, M. Wang, également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, a déclaré que la Chine comprenait et respectait pleinement le choix indépendant du peuple malien et ne s’ingérait jamais dans les affaires intérieures d’autres pays, ajoutant que la Chine pensait que le Mali avait la sagesse et la capacité nécessaires pour résoudre les difficultés temporaires, saisir le destin du développement et du progrès nationaux dans ses propres mains et réaliser une paix et une tranquillité durables.

La Chine est prête à travailler avec le Mali pour se soutenir fermement l’un et l’autre, protéger conjointement les droits et intérêts légitimes des pays en développement, et sauvegarder les normes de base régissant les relations internationales, a-t-il indiqué. Ces dernières années, un certain nombre de projets de coopération pratique entre la Chine et le Mali ont été mis en œuvre avec succès, apportant des avantages au peuple malien, a noté M. Wang, exprimant l’espoir de voir la partie malienne continuer à prendre des mesures concrètes et efficaces pour assurer la sécurité du personnel chinois dans le pays.

Notant que le Mali et la Chine avaient une longue histoire d’amitié et partageaient des positions similaires sur des questions de principe importantes, M. Diop a qualifié la Chine d’ami et de partenaire fiable du Mali. Il a ajouté que le Mali respectait le principe d’une seule Chine et espérait approfondir la coopération mutuellement bénéfique avec la Chine et tirer les leçons de l’expérience réussie de la Chine en matière de développement.

