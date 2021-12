A 48h de son déplacement au Mali où il devrait rencontrer le président de Transition, Assimi Goïta doublé d’un dîner de Noël auprès de ses troupes à Gao, le Président français, Emmanuel Macron a annulé son déplacement. Cette annulation est un pari manqué pour Paris qui est en froid avec Bamako.

L’annonce de la visite du président français au Mali a suscité des débats houleux dans les grins et sur les réseaux sociaux après l’escale verbale entre les deux pays à tel point que les relations sont devenues glaciales entre Paris et Bamako. Pour cette visite, Macron a voulu faire d’une pierre deux coups, essayer de réchauffer les relations un peu tendues qui existe entre les autorités maliennes surtout sur la question de Wagner, ensuite un diner avec ses troupes à Gao. Le vendredi à la grande surprise de tous, l’Elysée a annoncé qu’Emmanuel Macron a décidé d’annuler son déplacement prévu au Mali.

Officiellement, c’est dans un souci de cohérence entre les mesures annoncées au niveau national et l’agenda international du président, et dans un souci de ne pas exposer notre dispositif militaire dans un moment de dégradation de la situation sanitaire en métropole, a expliqué l’Élysée, dans un communiqué.

Mais officieusement, si on s’en tient aux confidences qui circulaient de chacune des deux parties, il ressort qu’il n’y a eu un difficile accord entre Paris et Bamako concernant la venue d’Emmanuel Macron. Aussi le Président français a voulu qu’y participent les présidents en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), le Président ghanéen Nana Akufo-Addo et celui du G5 Sahel, le Tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Mais les autorités tchadiennes ont rejeté ce format préférant un entretien bilatéral entre le Tchad et le Mali. Aussitôt annuler son déplacement au Mali, selon des sources, l’Elysée a voulu remplacer le déplacement malien d’Emmanuel Macron par un autre à Ouagadougou, Burkina-Faso et dans la foulée célébrer Noël avec les troupes françaises.

Toujours selon notre source, la présidence du Faso a décliné cette visite faisant savoir à l’Elysée qu’elle n’était pas prête à accueillir un tel événement à l’improviste.

Cela prouve que cette annulation du déplacement d’Emmanuel Macron n’est pas due à la résurgence du Covid-19, mais à un non-accord entre les deux parties et c’est un pari manqué pour Paris.

Ousmane Mahamane

