Ouverture du sommet Chine-Afrique : Assimi GOÏTA et Xi JINPING tracent la voie de la modernisation

Lors de l’ouverture du Forum sur la coopération sino-africaine, le 5 septembre 2024 à Pékin, le Président de la Transition, Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, a pris la parole pour réaffirmer l’engagement de son pays à approfondir ses relations avec la Chine.

Dans un discours qui soulignait l’importance du respect mutuel et de la souveraineté, le Président GOÏTA a salué les liens solides et durables entre le Mali et la République populaire de Chine. Il a exprimé sa gratitude envers le Gouvernement chinois pour son soutien dans la lutte contre le terrorisme et ses efforts continus pour accompagner le Mali dans son développement.

Le Président de la Transition a mis en lumière les défis auxquels le Mali est confronté, notamment les menaces sécuritaires et économiques, souvent exacerbées par des ingérences extérieures. Il a dénoncé les pratiques néocoloniales qui ont freiné le développement de nombreux États africains, tout en appelant à une coopération sincère et équitable. Le Colonel Assimi GOÏTA a également évoqué la nouvelle Confédération des États du Sahel, instituée en 2024, une alliance stratégique entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, visant à renforcer la sécurité et le développement dans la région.

De son côté, le Président chinois Xi JINPING a rappelé les solides relations qui unissent la Chine et l’Afrique, bâties sur des décennies de coopération. Xi a proposé de nouvelles actions concrètes pour renforcer les liens entre les deux parties, notamment à travers des projets industriels, des initiatives dans les infrastructures, l’agriculture, la santé et l’éducation. Il a également insisté sur la modernisation du sud global, soulignant que la modernisation de l’Afrique et de la Chine était essentielle pour la modernisation mondiale.

En mettant l’accent sur une coopération gagnant-gagnant et respectueuse des spécificités nationales, Xi JINPING a réaffirmé la volonté de la Chine de soutenir les aspirations africaines tout en construisant un partenariat fondé sur l’équité. Les deux Chefs d’Etat ont donc réitéré leur détermination à renforcer cette alliance stratégique, porteuse de développement pour les peuples africains.

Par Présidence de la République du Mali

Commentaires via Facebook :