Alors que les trois pays de l’Alliance des Etats membres du Sahel entretiennent aujourd’hui des relations froides avec les pays du vieux continent, le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, en appelle à ces pays d’Europe à contribuer davantage à la lutte contre l’instabilité qui sévisse dans le Sahel.

« La situation au Sahel face au terrorisme nécessite une mobilisation globale de la communauté internationale, et surtout de l’Europe, aux côtés des pays concernés, car il est connu que les continents africains et européens ont un destin sécuritaire lié », a déclaré le nouveau Chef de l’Etat du Sénégal, hier jeudi 29 août, à Dakar en présence du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Le nouveau médiateur de la Cedeao semble accordé moins d’importance aux relations difficiles que le Mali, le Burkina Faso et le Niger , et appelle à un soutien de l’Europe dans le cadre de la lutte contre les incursions jihadistes qui ont fait des milliers de morts dans les dix dernières années. Le premier ministre Pedron Sanchez, pour sa part, a loué devant la presse l’effort de la médiation du Sénégal en indiquant que le Sahel revêt d’une importance stratégique pour l’Espagne. « Nous souhaitons donc contribuer à sa stabilité et à sa prospérité », a rétorqué Monsieur Pedro Sanchez.

‘’L’appel’’ du Président du Sénégal et le ‘’ souhait’’ du premier ministre Espagnol ont moins de chance de contribuer à rapprocher l’Europe et ces trois pays du Sahel à cause des tensions diplomatiques qui opposent les deux parties. Beaucoup de pays de l’Union européenne ont mis un terme à la coopération militaire avec les pays de l’AES, d’autre ont même fermé leurs ambassades, en protestation contre l’absence de démocratie. Le dernier pays en date est l’Allemagne. Après la France, le ministre des affaires étrangères de la première puissance économique de l’UE a fermé les bases de son armée au Mali et au Niger. Le dernier contingent des troupes allemandes ont quitté le Niger aujourd’hui, mettant fin à la présence occidentale dans ce pays. Beaucoup de pays d’Europe protestent contre le rapprochement des pays du Sahel à la Russie qu’ils combattent en Ukraine avec la livraison des armés.

Par ailleurs, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont, en absence des puissances étrangères, créé l’alliance des Etats du Sahel et ont multiplié les collaborations militaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Loin de convoquer des consultations électorales pour un retour à l’ordre constitutionnel, les trois pays se renforcent au sein d’une confédération et restent jaloux de leur « souveraineté » vis-à-vis des puissances étrangères qui veulent imposer leur volonté. Les trois Etats ont quitté en janvier 2024 la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest en accusant l’organisation régionale d’être inféodée Française et de ne pas les avoir soutenus suffisamment contre les terroristes.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

