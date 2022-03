Dans un entretien, vendredi dernier, sur la chaîne chinoise francophone, CGTN, l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en République du Mali, Son Excellence Chen Zhihong a affirmé que la Chine a déjà offert au Mali plus d’un million 100 000 doses de son vaccin Sinovac.

« A ce jour, la Chine à elle seule a fourni au Mali plus d’un tiers de tout le vaccin anti Codi-19 que le pays a reçu de la communauté internationale », a dit l’ambassadeur. Par la même occasion, il a affirmé que dans le cadre de la coopération Sino-africaine, l’empire du Milieu va offrir à notre pays plus de 6 millions de doses de vaccin anti Covid-19. C’est une action majeure d’honorer l’engagement de la chine d’assurer l’accessibilité des vaccins en faveur des pays en développement. En plus, les médecins et infirmiers de l’équipe médicale chinoise participent activement au traitement des patients infectés par la Covid-19 »,

Alexis Kalambry

