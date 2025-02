Nommé comme administrateur par intérim de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), le secrétaire d’Etat Marco Rubio affirme que l’Agence s’est depuis longtemps éloignée de sa mission initiale de promouvoir de manière responsable les intérêts américains à l’étranger, et “il est désormais tout à fait clair que des portions importantes du financement de l’USAID ne sont pas alignées sur les intérêts nationaux fondamentaux des Etats-Unis”, explique-t-il.

Dans le cadre d’une étape intermédiaire vers un contrôle et une meilleure compréhension des activités de l’Agence, le président Donald J. Trump a nommé le secrétaire d’Etat Marco Rubio au poste d’administrateur par intérim.

Le secrétaire Rubio a également informé le Congrès qu’un examen des activités d’aide étrangère de l’USAID est en cours en vue d’une éventuelle réorganisation.

“Alors que nous évaluons l’USAID et nous assurons qu’elle est en phase avec un programme America First et les efforts du département d’État, nous continuerons de protéger les intérêts du peuple américain et de veiller à ce que l’argent de ses impôts ne soit pas gaspillé”, conclut-il.

Ibrahima Ndiaye

