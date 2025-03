By

Suite à l’annonce officielle du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de l’Organisation Internationale de la Francophonie, la Coordination des Femmes Leaders de l’Alliance des États du Sahel (AES) s’est assumée.

En plus d’un communiqué écrit, l’entité conduite par Mme Binta Diallo a pondu une vidéo pour se faire entendre. Le bureau Exécutif ” y exprime son soutien indéfectible aux autorités de transition de nos trois nations sœurs.” Un retrait souverain qui marque une étape décisive dans ” la réaffirmation de l’indépendance et de la dignité de nos États” longtemps engagés dans la coopération internationale mais résolus à défendre leurs intérêts face aux ingérences et aux postures partiales, estime-t-on par ailleurs

Pour l’entité confédérale des femmes du trio confédéral, il s’agit d’une “décision historique” par laquelle le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, le Général d’Armée Assimi GOÏTA et le Général de Brigade Abdourahamane TIANI réaffirment leur engagement en faveur d’une gouvernance souveraine et en adéquation avec les aspirations profondes des populations. Tout en saluant la démarche qu’elles jugent courageuse, les Femmes Leaders de l’AES promettent de rester vigilantes et mobilisées face aux velléités de déstabilisation.

Il convient de rappeler que la coordination des femmes existe formellement depuis ce début d’année. En février, à Ouagadougou, lors du sommet confédéral, le Mali qui fut désigné pour conduire la gent féminine sahélienne, à travers notamment Mme Binta Diallo pour un mandat de 2 ans qu’elle est en train de mettre à profit pour multiplier les concertations et définir les grandes lignes et contours de l’organisation.

I KEÏTA

