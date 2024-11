Visite d’échanges et de partage de haut niveau au Pakistan : Le colonel Assa Badiallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, représente le Mali.

Dans le cadre de la coopération Sud Sud, une délégation malienne conduite par le ministre de la Santé et du Développement social, le Colonel Assa Badialo TOURE séjourne à Islamabad au Pakistan du 11 au 14 novembre 2024.

La délégation malienne, arrivée le dimanche 10 novembre 2024 à Islamabad, comprend en plus du ministre de la Santé et du Développement Social, le ministre Commissaire à la Sécurité Alimentaire Redouwane Ag Mohamed Ali, le Directeur national de la Protection Sociale et de l’Economie Solidaire Mohamed Bassirou TRAORE et le Directeur par Interim du PAM au Mali, Ibrahima Diallo.

En plus du Mali, les travaux enregistrent la participation des représentant.e.s. s des autres pays de l’AES, en l’occurrence le Niger et le Burkina. Ils visent à promouvoir l’échange et la collaboration entre le Pakistan et les pays de l’AES dans le domaine de la protection sociale avec un accent particulier sur le Programme Gouvernemental « Benazir » d’aide au revenu (BISP) du Pakistan qui ambitionne une couverture géographique de 90%.

A titre de rappel, la protection sociale est l’ensemble des mesures préconisées par l’État et les Collectivités avec l’accompagnement des Partenaires Techniques et Financiers pour assurer la prise en charge des risques sociaux de la population, notamment la plus vulnérable.

La mission au Pakistan offre une belle opportunité de partage d’expériences, entre les acteurs de la protection sociale des pays concernés.

Les travaux qui se tiendront du 11 au 14 novembre 2024, ont été ouverts par la Présidente du BISP en charge de la protection sociale du Pakistan. Ils prévoient entre autres activités, une communication sur le système de protection sociale du Mali et des échanges sur le système national de protection sociale du Pakistan, notamment l’évolution du BISP, Programme phare de protection sociale de ce pays.

Ces travaux s’inscrivent dans un contexte malien marqué par le démarrage du dialogue social en vue de la définition et de l’opérationnalisation du Socle National de Protection Sociale (SNPS) comprenant quatre garanties (santé, enfant, personne d’âges adultes, Personne âgée et vivant avec un handicap) et la mise à échelle du Registre Social Unifié (RSU).

Réseau de Communication du MSDS.

