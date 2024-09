Visite du président Goïta à Pékin : Plusieurs contrats dans la valise

Dans une interview accordée a la presse nationale, le président Assimi Goita est revenu sur son séjour a Beijing dans le cadre du Forum sur la coopération Chine-Afrique (Focac) 2024.

Une participation bénéficiaire à tout point de vue, car elle a été l’occasion pour la délégation malienne de signer plusieurs contrats avec la partie chinoise, notamment le financement de la réalisation de la centrale solaire «Safo 2», la construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale du Mali, le financement de la construction d’un Centre diabétique de haut standing. Répondant à l’invitation du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, était la semaine dernière à Pékin pour participer au 9ème Forum sur la coopération Chine-Afrique (Focac). Après une semaine d’activités intenses, le chef de l’État a tiré le bilan de son séjour dans la capitale chinoise.

Le colonel Assimi Goïta fait partie des premiers chefs d’État africains reçus en audience par le dirigeant chinois. Les deux personnalités ont mis à profit cet instant solennel pour faire le point de la coopération bilatérale, voire la propulser à un niveau stratégique très rentable de part et d’autre. «Le Mali et la Chine entretiennent des relations de fraternité. Ces relations, qui sont vieilles de plus de 60 ans, ne cessent de se renforcer davantage», a noté le président de la Transition. Il a rappelé que ces relations concernent pratiquement tous les domaines intéressant la vie de nos populations : défense et sécurité, éducation, agriculture, énergie et eau.

«Donc, nous avons fait le point de cette coopération. Mais aussi à la demande du président Xi Jinping, il a été décidé d’élever notre coopération à un niveau stratégique. Et cela a tout son sens», a fait savoir le président Goïta. Pour cela, les autorités des deux pays ont décidé que les ministres chargés des Affaires étrangères commencent à organiser une visite d’État au cours de laquelle «nous allons définir les limites de notre partenariat stratégique».

Les deux présidents ont également discuté d’un certain nombre de projets qu’ils devaient finaliser au cours du séjour à Pékin. Il s’agissait notamment du financement de la centrale solaire «Safo 2». «Cela a été un acquis», s’est réjoui le colonel Assimi Goïta, avant d’ajouter qu’il y avait aussi d’autres projets dont les deux parties ont pu accélérer le processus comme la construction du nouveau siège de l’Assemblée. nationale du Mali. « Ce fonds avait été attribué au Mali il y a longtemps, mais compte tenu de certains problèmes, il avait été mis en instance. Donc, nous sommes parvenus aujourd’hui à ressusciter ce projet», at-il expliqué. S’y ajoute le financement de la construction du Centre diabétique. Tous ces deux projets ont été également acceptés. «Cela nous a permis d’effleurer encore des possibilités pour essayer d’approfondir d’autres projets de coopération entre nos États», a signalé le président Goïta.

« Le plus important avec la Chine est qu’aujourd’hui, nous partageons un certain nombre de principes et de valeurs, notamment le respect de la souveraineté de nos États, la prise en compte des intérêts de nos peuples et surtout la non-ingérence. dans les affaires intérieures», rappellera-t-il. Le chef de l’État et son homologue chinois ont décidé d’exploiter toutes les possibilités qui peuvent leur permettre d’avancer dans ce partenariat stratégique.

PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT- Le président Goïta s’est, par ailleurs, exprimé sur les visites qu’il a effectuées au siège de plusieurs entreprises à Pékin avec lesquelles le Mali a des contrats. Pour lui, la visite de ces différentes sociétés avait pour objectifs majeurs de finaliser certains contrats qui sont en cours d’exécution d’un côté et de l’autre côté, de pouvoir renforcer un certain nombre de contrats déjà signés. Aussi, il s’agissait pour le colonel Assimi Goïta de leur apporter le soutien politique, parce que ça a été décidé avec le président Xi Jinging d’amener notre partenariat à un niveau stratégique. «Donc, il fallait les rassurer qu’ils avaient le soutien du peuple malien à ce que nous puissions travailler à renforcer davantage ce niveau de partenariat», a-t-il déclaré. Pour le chef de l’État, le plus important est que tout cela va se faire dans un partenariat gagnant-gagnant. «Nous ne sommes pas venus pour demander sans contrepartie. Aujourd’hui, nos pays regorgent de ressources stratégiques qui peuvent nous permettre de discuter avec n’importe quel État», at-il clarifié.

Revenant sur les conclusions du Focac, le président Goïta a souligné qu’efficacement, «nous adhérons totalement aux deux axes de développement prônés par le président Xi Jinping». Ces deux axes de développement concernent notamment la santé, la sécurité, l’éducation, l’agriculture, l’énergie, l’environnement, le climat. «Tous ces différents secteurs font partie de ces deux axes. Donc, nous adhérons totalement au plan d’actions de ces deux axes», a-t-il dit.

GOUVERNANCE MONDIALE- En outre, le président de la Transition a évoqué sa participation au panel de haut niveau sur la gouvernance, affirmant qu’avec cette thématique, la Chine et l’Afrique ont pris conscience de leur rôle et surtout de leur poids dans le cadre de la gouvernance mondiale. « Les populations africaines et la population chinoise font le 1/3 de la population mondiale. Aucune politique de développement, surtout en matière de gouvernance, ne peut se faire en dehors de ces deux continents», a-t-il souligné. C’est la raison pour laquelle, il a été décidé avec la Chine de travailler pour une meilleure gouvernance mondiale. Pour le chef de l’État, cette gouvernance ne peut pas être, seulement, léguée à certains pays qui prétendent avoir le privilège de promouvoir la bonne gouvernance. «C’était un échange d’expériences au cours duquel on a discuté de beaucoup de choses positives. Mais le plus important aujourd’hui est que l’Afrique et la Chine ont pris conscience de leur rôle à jouer dans le cadre de la gouvernance mondiale», résume-t-il.

La rencontre avec les Maliens établis en Chine a été également évoquée par le président de la Transition. À ce propos, le colonel Assimi Goïta dira qu’il s’agissait de saluer l’engagement de nos compatriotes par rapport à tout ce qu’ils ont fait pour la Transition. Mais saluer également leur détermination parce que ce sont nos concitoyens qui contribuent au développement de notre pays. «Au cours de cette rencontre, je leur ai expliqué tout ce qu’on a eu comme séances de travail avec la partie chinoise, aussi de donner des conseils de respecter les lois du pays de résidence. Cela va nous permettre de les défendre dans beaucoup de leurs demandes», a-t-il souligné. Les autorités s’emploieront à leur accorder un certain nombre de facilités pouvant leur permettre non seulement de se déplacer mais aussi de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. En tout cas, le président Goïta s’est dit satisfait de cette première visite dans l’Empire du Milieu.

Envoyés spéciaux

Oumar DIOP

Masse SIDIBE

