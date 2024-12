1ère édition du Forum international annuel sur le développement du Liptako Gouma à Bamako : L’AES unit pour son devenir

Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, le Général de Corps d’ Armée Ismaël Wagué, a ouvert les travaux du premier forum annuel sur le développement du Liptako Gourma. Animé sous le thème « Relèvement et Stabilité : Facteurs clés du développement du Liptako-Gourma », l’événement se tient du 10 au 12 décembre 2024 à Bamako.

Ce forum, placé sous le signe de l’unité et de la prospérité, réunit de nombreuses personnalités , dont les représentants des gouvernements du Burkina Faso, du Niger, du Mali ainsi que leurs partenaires.

La région du Liptako-Gouma est confrontée à de multiples crises interdépendantes, notamment les conflits armés, les impacts du changement climatique, les défis structurels et la pauvreté. Face à ces crises les trois pays de l’ AES, le Burkina –Faso, le Niger et le Mali ont décidé d’unir leurs efforts avec une approche intégrée et coopérative à travers le Projet communautaire de Relèvement et de Stabilisation du Sahel( PCRSS).

Selon le Général Wagué, ces défis doivent être perçus comme des opportunités pour renforcer la coopération régionale et asseoir un développement durable. « Nous devons transformer ces obstacles en tremplin vers un progrès durable », a-t-il déclaré.

La Secrétaire exécutive de l’ALG( Autorité pour le Développement des Etats du Liptako-Gourma, Hawa AW, a rappelé que ce forum est un point de départ pour une collaboration renforcée entre les pays de la région. « Ce forum est un cadre de dialogue, un lieu de partage d’expérience et de réflexion pour trouver des solutions aux problèmes commun », a-t-elle souligné. Une rencontre capitale pour la région comme rappelé par le Coordonnateur du PCRSS au Mali, Adama Berthé.

Le ministre Wagué, dans son discours, n’ a pas manqué de saluer la résilience des populations, et réitéré leur engagement à faire face aux défis complexes .

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

