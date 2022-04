La participation du Mali au Salon Fruit Logistica tenu du 05 au 07 avril dernier à Berlin, en Allemagne, a permis d’augmenter le volume des exportations de fruits et légumes à travers la conclusion d’accords de partenariats féconds. Bénéficiant d’un appui conséquent de l’Ambassade du Mali en Allemagne, la délégation conduite par le Coordinateur National de l’Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré (UMOCI), Dansinè Coulibaly, a bien vendu l’image de notre pays en cette période difficile.

Une délégation malienne conduite par Dansinè Coulibaly, Coordinateur National de l’Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré (UMOCI) et Karim Togola, Directeur Général Adjoint de l’Agence pour la Promotion des Exportations du Mali (APEX Mali) a participé du 05 au 07 avril 2022 à Berlin en Allemagne à la 29ème édition du Salon Fruit Logistica. La délégation comprenait également neuf (09) exposants et six (06) encadreurs.

Ce Salon est l’une des plus grandes manifestations commerciales au monde sur la filière fruits et légumes. Il offre aux participants un tour d’horizon complet du marché des fruits et légumes à travers tous les niveaux de production et de distribution de ces produits. Il réunit les grands acteurs mondiaux du négoce ainsi que les Petites et Moyennes Entreprises de la chaîne de valeur des fruits et légumes.

Cette manifestation commerciale d’envergure mondiale vise entre autres à consolider les relations d’affaires avec les clients traditionnels notamment, ceux de l’Union Européenne ; présenter la diversité, la richesse et la qualité de la production nationale exportable de fruits et légumes ; augmenter les parts de marchés, diversifier les débouchées et s’informer sur les dernières tendances du marché des fruits et légumes.

Les produits exposés sur le stand du Mali sont la mangue fraîche, la mangue séchée, la confiture de mangue et le haricot vert. La qualité des produits ainsi exposés a attiré beaucoup de visiteurs intéressés par la mangue malienne grâce à son goût et son parfum.

La participation du Mali s’est déroulée dans les bonnes conditions avec l’accompagnement de l’Ambassade du Mali en République Fédérale d’Allemagne. La délégation malienne a été accueillie par les services de l’Ambassade depuis l’Aéroport. Le mercredi 6 avril 2022, son Excellence Madame Seck Oumou Sall, Ambassadrice du Mali en République Fédérale d’Allemagne a visité le stand du Mali en compagnie du 2ème Conseiller de l’Ambassade. Elle a échangé avec la délégation sur les opportunités offertes par la participation du Mali à ce grand évènement. Elle en a profité pour donner ses impressions sur la participation du Mali au Salon Fruit Logistica 2022. Elle a exprimé sa disponibilité pour la recherche de partenaires pour le développement de la filière mangue au Mali.

Mangue : premier fruit d’exportation du Mali

La participation à ce Salon a été bénéfique pour le Mali qui verra sans aucun doute une augmentation du volume des exportations de fruits et légumes à travers la conclusion d’accords de partenariats féconds.

Les différentes participations au Salon Fruit Logistica ont contribué, dans une large mesure, à l’accroissement du volume des exportations de mangues à travers les contacts noués avec les partenaires commerciaux de l’Europe ces dernières années.

L’appui de l’Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré (UMOCI) est très important dans l’organisation de la participation malienne à ce rendez-vous incontournable. Depuis 2008, l’UMOCI accompagne les exportateurs de mangues à ce Salon à travers la prise en charge des frais de location du stand d’exposition du Mali, des perdiems aux participants et la communication de la participation du Mali audit salon. En 2011, l’UMOCI a battu le record en appuyant 24 acteurs privés dont les exportateurs et les représentants des structures d’appui au commerce.

Il faut souligner que la mangue est le premier fruit d’exportation du Mali. Avec un potentiel de production de plus de 500.000 tonnes, le Mali dispose de plus de 80 variétés de mangues. De 2017 à 2022, les exportations de mangues maliennes ont augmenté vers l’Union européenne. Les quantités totales exportées sont de 38 188 tonnes de 2017 à 2022 et les chiffres d’affaires générés sont de 18 445 924 934 Francs CFA pour la même période. L’exportation de la mangue du Mali a généré plus de 100 milliards FCFA de 2010 à ce jour. Ce qui est assez considérable pour la balance commerciale du pays.

Une synthèse de Bourama Camara

