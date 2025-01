Le jeudi 23 janvier 2025, le Ministre de l’Energie et de l’Eau, Boubacar Diané, accompagné de son homologue de l’Urbanisme et de l’Habitat Imrane Abdoulaye Touré, a fait une visite de terrain sur le site devant abriter la centrale solaire dans la Commune de Safo. C’était pour venir constater l’effectivité de la libération de ce site devant recevoir les ouvrages de cette centrale solaire de Safo et de procéder à la réception du site. Pour ce qui est de la production des premiers mégawatts d’électricité, on n’a pas pipé mot.

Tambour battant, il avait été annoncé, lors de la pose de sa première pierre au mois de mai dernier que la centrale solaire de Safo sera bâtie sur une superficie de 228 hectares. Lors de cette cérémonie, il a été aussi dit que les travaux pour la réalisation de cette centrale solaire d’une puissance de 50Mw/50 mégawatheures, devraient durer 15 mois. En somme que cette centrale solaire comme celle de Sanankoroba et d’autres d’ailleurs était initiée par les autorités de la transition pour relever le défi de la crise énergétique dont notre pays avec son économie souffre depuis maintenant des années. On avait également affirmé qu’elle va permettre de faire muter la production d’électricité du système thermique au système solaire. Tout cela a suscité un grand espoir chez les Maliens en vue de pouvoir vivre la période de canicule avec une desserte conséquente d’électricité. Surtout que la Ministre d’alors en charge de l’Energie et de l’Eau avait confirmé la mise à disposition des premiers mégawatts, quatre mois seulement après ladite cérémonie de pose de première pierre.

Mais malheureusement, au début de l’année juste après 8 mois de la pose de la première pierre, le peuple malien dans sa majorité a été surpris d’apprendre par le Chef de l’Etat, le General Assimi Goita, que les travaux sur ce site de Safo n’ont pas pu débuter parce que le Maire de ladite commune aurait vendu des terrains sur ce site à des particuliers. Les fruits n’ont pas tenu la promesse des fleurs.

Par la suite, des communicateurs de la Transition ont tenté en vain de redresser la communication du Chef de l’Etat, mais sans réussir à laver le scepticisme qui rongeait le cœur des Maliens. La situation d’espoir brisé est demeurée chez nos compatriotes même après la décision de dissolution du conseil communal de la localité concernée par le Gouvernement. Tout ce qui restait à faire par les autorités de la Transition était de poser un acte concret sur le site de Safo. C’est ce qui semble être le cas actuellement avec l’ordre donné au Génie militaire par les autorités de faire libérer le site occupé pour la relance des travaux par la société chinoise Sinohydro.

L’effectivité de la libération du site constatée par les autorités

Selon le Ministre de l’Energie et de l’Eau, Boubacar Diané, les travaux de défrichement sur ce site qui doivent recevoir les panneaux de la centrale solaire de Safo sont un préalable pour la réalisation de ce projet tant attendu par les autorités de la transition, en premier lieu le Chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goita, pour répondre à la crise énergétique dont souffrent les Maliens. A ses dires, ces travaux de défrichement ont été exécutés par le Génie miliaire. Et force est de constater, selon lui, qu’ils ont été faits avec professionnalisme et abnégation. Après avoir exprimé sa satisfaction pour la bonne réalisation des travaux de défrichement sur le site, il a dit ceci : « Nous tenons beaucoup à ce projet. J’invite la société Chinoise Sinohydro de réaliser dans les plus brefs délais. Tout sera mis en œuvre pour la bonne exécution des travaux ».

Pour sa part, le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Imrane Abdoulaye Touré, déclarera que depuis 2018 que ces travaux ont été déclarés d’utilité publique. Ce qui veut dire, selon lui, qu’il ne devait plus rien avoir sur ce site. A cet effet, il dira que ce terrain n’appartient qu’à l’Etat. Et l’Etat a tous les droits pour défricher ce terrain pour la réalisation de ce site. « Ce projet est nécessaire pour le développement de notre pays. Et c’était important pour nous de venir constater que le site ait été libéré par des gens », a-t-il soutenu.

Autant cette action des deux membres du Gouvernement est salutaire, autant une question brûle les lèvres : Quand-est-ce que les premiers mégawatts de Safo seront produits au profit des consommateurs ?

Ce qui reste évident, ce ne sera pas avant quatre mois.

Adama Tounkara

Commentaires via Facebook :