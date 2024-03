Le représentant du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Abdoulaye Mahamane, a procédé hier jeudi 7 mars dernier, à l’hôtel Onomo, des activités de la 1re réunion du comité de pilotage du Programme de SDLG (Gouvernance locale au service du développement durable). Cette réunion a pour objectif de contribuer à la mise en œuvre correcte dudit Programme.

La rencontre s’est déroulée en présence de Youssouf Diakité, directeur exécutif de l’Association des municipalités du Mali (AMM), Eva Peppelman, manager du projet de VNG International, Mahamadou Théra, représentant de VNG International au Mali, ainsi que plusieurs responsables des structures de développement local au Mali.

Le Programme de gouvernance locale au service du développement durable (SDLG 2022-2026) est financé par le ministère des Affaires étrangères du Pays-Bas et mis en œuvre au Mali par VNG International en collaboration avec l’AMM.

Il intervient dans quatre inter-collectivités à savoir l’intercommunalité Yiriwakéné dans la région de Koulikoro, l’intercommunalité du Bassin Sankarani dans la région de Bougouni, l’intercommunalité de Numpagnon dans la région de Sikasso et l’intercommunalité de Damanko dans la région de Koulikoro, Sikasso et de Bougouni.

Le représentant du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a indiqué que le Programme SDLG, qui couvre la période 2022-2026, vient en appui aux efforts nationaux déployés en matière de décentralisation. “Il contribue à relever les défis de développement et de gestion des affaires locales. Il vise spécifiquement à renforcer la performance de nos collectivités territoriales et leurs associations en matière de bonne gouvernance, de prévention et de gestion des conflits liés notamment à l’exploitation des ressources naturelles affectées par les effets du changement climatique. Le comité de pilotage dont nous organisons la première réunion, a été créé pour renforcer la coordination, assurer et maintenir la cohérence des actions du programme avec les objectifs de développement définis par notre pays”, a-t-il expliqué, avant d’ajouter que le plan de travail qui sortira des travaux de cette 1re réunion sera mis en œuvre dans 51 communes réparties entre 4 inter-collectivités. Le représentant de VNG International au Mali a précisé que son organisation intervient au Mali depuis 2022 pour l’amélioration de la gouvernance locale et l’implication des communautés dans les processus de prises de décisions.

“Dans cette optique, elle accompagne l’amélioration de la participation et du leadership des femmes et des jeunes d’une part, et la promotion de la politique et procédure plus inclusives et plus redevables avec des organisations de la société civile plus autonome d’autre part. Le Programme SDLG est un programme de 5 ans avec un budget de 3,2 millions d’euros et l’impact recherché par le programme est l’augmentation de la capacité des autorités locales du Mali à gérer les motifs de conflit de manière non violente et inclusive. En lien avec cet objectif, le programme se concentre sur quatre résultats spécifiques à savoir : des politiques et procédures communales plus inclusives, un leadership plus efficace responsable et inclusif, des organisations des la société civile plus autonomes et l’amélioration de la coordination des politiques intergouvernementales en matière de gestion des conflits au niveau local”, a-t-il laissé entendre.

Mahamadou Traoré

