Salon des investisseurs pour l’Energie au MalI (SIEMA) : Les acteurs de l’énergie œuvrent pour la production, le transport et la distribution

La 1re édition du Salon des investisseurs pour l’Energie au Mali (Siema) s’est tenue du 21 au 22 février 2023 au Centre international de conférences de Bamako. Cet événement était organisé par la société Energie du Mali (EDM-SA) avec le soutien du ministère de l’Economie et des Finances (MEF) et du ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau. Le thème de ce salon était : “Investir pour améliorer le mix énergétique”.

Présidée par le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, en présence des ministres des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré et de son homologue de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, cette 1re édition a enregistré la participation de plusieurs acteurs nationaux et internationaux du secteur de l’énergie.

Siema 2023 constitue une opportunité pour regrouper les partenaires et les investisseurs dans un cadre d’échanges, de propositions et d’engagements pour la réalisation des projets prioritaires d’EDM-SA, dans les domaines de la production, du transport et de la distribution.

Après avoir décliné les objectifs du Salon ; à savoir : la mobilisation de 580 milliards F CFA pour financer des projets prioritaires dans les domaines de la production, du transport et de la distribution, le directeur général d’EDM-SA, Koureissi Konaré a insisté sur l’importance du thème “Investir pour améliorer le mix énergétique”.

“Ce choix traduit la volonté de l’EDM de sortir de la dépendance au thermique, qui constitue aujourd’hui plus de 50 % de son parc de production. Il s’agira donc d’investir dans les énergies renouvelables, le solaire et l’hydraulique. La réalisation des projets qui seront soumis aux investisseurs permettra de réduire considérable le coût de production et du coup de faciliter l’accès à l’électricité au moindre coût pour les populations”, a-t-il déclaré

C’est cela la vision des plus hautes autorités. C’est pourquoi le ministre d’Etat, le colonel Abdoulaye Maïga, n’a pas manqué de saluer l’initiative du Salon, qui peut être une solution au problème de financement. Il a rappelé que pour mettre fin au déséquilibre financier que l’Energie du Mali connait depuis plusieurs années, un plan de développement du sous-secteur a été approuvé par les autorités de la transition sur la période 2022-2026.

Ce plan vise à apporter des solutions durables aux difficultés du sous-secteur de l’électricité, d’atteindre l’équilibre financier de la société Energie du Mali, d’améliorer la gouvernance du secteur et le coût du mix de production d’électricité.

“Ledit plan, validé en conseil des ministres du mercredi 30 mars 2022 repose sur un important programme d’investissement axé sur l’exploitation des gisements d’énergies renouvelables, la construction de lignes de transport et de distribution d’électricité afin de limiter la dépendance aux énergies fossiles, très polluantes et onéreuses”, a indiqué le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation.

A propos de la mise en œuvre de ce plan, il a précisé qu’il permettra le renforcement de la part de la production solaire, la diminution de la part de la production thermique, l’amélioration des indicateurs opérationnels et financiers par l’augmentation du rendement et la réduction du coût du kilo-watt-heure

En plus des projets de production, EDM-SA a présenté des projets portant sur le transport et la distribution. L’objectif est de satisfaire la demande qui ne cesse d’accroitre. L’énergie étant le moteur du développement socio-économique, tout sera mis en œuvre pour la rendre accessible partout au Mali, rassurent les autorités.

Marie Dembélé

1ère édition de Siema :

Le Mali et le Maroc signent un protocole d’accord

Au cours de la cérémonie d’ouverture, la Fédération nationale de l’électricité, de l’électronique et des énergies renouvelables (Fenelec-Maroc) et la Fédération malienne de l’électricité, l’énergie, les énergies renouvelables et nouvelles (Fenem-Mali) ont procédé à la signature d’un protocole d’accord.

La Fédération nationale de l’électricité, de l’électronique et des énergies renouvelables du Maroc a son siège social à Casablanca et est représentée par El Harti Ali et la Fédération malienne de l’électricité, l’énergie, les énergies renouvelables et nouvelles du Mali a son siège à Hamdallaye ACI-2000 et est représentée par Dadié dit Amadou Sangaré.

Ces deux fédérations ont signé une convention qui a pour objet de définir le champ de coopération pour le développement de la ressource humaine des entreprises par la formation et l’évolution des compétences pour une meilleure inclusion économique dans les secteurs de l’électricité, de l’électronique et des énergies renouvelables.

Il s’agit, entre autres, de développer une offre de formation professionnelle adaptée aux besoins des trois secteurs suscités ; d’assurer l’implication des professionnels du secteur dans le montage, le pilotage et la gestion du dispositif de formation ; de contribuer activement à la formation des formateurs et au développement de leur culture industrielle, via les stages en entreprises. Marie Dembélé

