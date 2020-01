Une année après la réception provisoire, la commission a reçu définitivement le seuil et ses ouvrages connexes ainsi que la base vie de Kourouba. C’était le lundi 06 janvier 2020 sous la présidence de Mohamed OUATTARA, représentant de la direction des finances et des matériels du Ministère de l’Agriculture.

Les travaux de la réception définitive ont commencé par la vérification des réserves formulées lors de la réception provisoire le 29 décembre 2019. A titre de rappel, Il s’agissait de : Finaliser les réglages et les mises au point des systèmes de fonctionnement des clapets du seuil ; Compléter les balises de sécurité et les relier par une chaîne métallique ; Prolonger l’enrochement jusqu’à la végétation en avale sur la berge de la rive gauche ; Reprendre le perron d’accès à l’ouvrage de contrôle sur la digue de fermeture conformément aux règles de l’art ; Réaménager les sites des emprunts conformément au plan de gestion environnementale et sociale approuvé ; Remplacer les fauteuils défectueuses de la base vie et de la mission de contrôle ainsi que les menuiseries en aluminium. La commission a aussi vérifié tous les travaux de l’entreprise CGC avant de procéder à la signature du procès verbal de la réception définitive. La commission se dit très satisfait des travaux réalisés par l’entreprise CGC mais aussi le respect des closes du marché.

Selon Hamet KEITA représentant de l’Office de Développement Rural de Sélingué, le premier souci de l’ODRS était la rentabilité des parcelles pendant la contre saison. La phase teste sur 360 hectares a bien reçu avec sept tonne à l’hectare. Ce résultat a motivé les exploitants non seulement de commencer les travaux hivernale à temps mais aussi de respecter le calendrier des travaux que l’ODRS établit chaque saison. Avec le seuil de Kourouba, le problème d’irrigation des parcelles de Manincoura lié à la centrale électrique du barrage de Sélingué est complètement résolu. La direction de l’ODRS attend avec impatience le transfert des réalisations pour en faire bon usage.

Etaient présent à la réception : Brahima KONATE, DNGR ; Bazoumana COULIBALY, DGMPDSP ; Baba SORMOYE DGABE ; Amadou Diadié DAOU, AGETIER ; Hamed KEITA, ODRS ; Mamadou DIARRA mission de contrôle BETICO-MALI ; Yuming HUANG, CGC ; Amadou SOUARE, unité locale PDI-BS/Sélingué et les membres de l’unité centrale PDI-BS/Bamako

Oumar KORKOSSE PDI-BS

Commentaires via Facebook :