STAMP+ : plus de 63 000 utilisateurs de l’outil GARBAL parmi les pasteurs et agropasteurs

Le Comité technique de Suivi du projet STAMP+ (Sustainable Technology Adaptation for Mali’s Pastoralists) a tenu sa deuxième et dernière session. L’événement a eu lieu, ce jeudi 17 octobre 2024, dans la salle de PRAPS/ PADELM à la Direction nationale des Productions et des Industries animales à Bamako, sous la présidence du représentant du ministre de l’Elevage et de la Pêche.

« Le projet STAMP+ prendra fin en décembre 2024 », a annoncé Baba Togola, Directeur adjoint de la SNV-Mali, l’organisation qui assure le lead dans la mise en œuvre du projet. Selon Baba Togola, STAMP+ lancé en 2021 est financé par l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali pour un montant de 7,5 millions d’euros. Le directeur adjoint de la SNV-Mali a rappelé l’objectif du projet qui est de contribuer à l’accroissement de la résilience des pasteurs et agropasteurs grâce à l’utilisation d’une offre de solutions numériques intégrée dans un service innovant.

En dépit du défi sécuritaire, Baba Togola s’est réjoui des résultats obtenus dans la mise en œuvre du projet. « STAMP+ a porté fruit grâce à l’engagement et à la détermination des partenaires », a indiqué le directeur adjoint de la SNV-Mali pour saluer l’action des partenaires qui sont : ORANGE Mali, Hoefsloot Spatial Solution (HSS), TASSAGHT et le ministère de l’Élevage et de la Pêche (MEP).

Le projet STAMP+ représente, selon Astrid Mastenbroek, représentante de l’Ambassade des Pays Mali, « une opportunité précieuse de promouvoir l’utilisation des données satellitaires et des technologies modernes ». Ainsi, insiste-t-elle, le projet contribue au développement du secteur agricole, et aide les pasteurs et agropasteurs à faire face aux effets néfastes du changement climatique.

GARBAL… plus de 63 000 utilisateurs

Initialement avec l’outil GARBAL, STAMP+ visait à accroître la résilience de 55 000 pasteurs et agropasteurs. Aujourd’hui, ils sont plus de 63 000 utilisateurs de l’outil, soit une augmentation de 115%. Un résultat rendu possible notamment grâce à l’extension du projet dans la zone sud du pays pour couvrir les régions de Gao, Ménaka, Kidal, Tombouctou, Mopti, Sikasso, Koutiala, Ségou et San. Parallèlement aux pasteurs et agropasteurs, les conseils en pastoralisme et en agriculture ont été sollicités par 117 500 personnes, et les informations sur les prix du marché ont été fournies à près de 50 000 utilisateurs.

« GARBAL permet de prendre des décisions éclairées concernant la vente des produits des pasteurs et des agropasteurs », a indiqué Kalifa Dembélé, représentant du ministre de l’Elevage et de la Pêche. Par des données satellitaires précises, détaille M. Dembélé, le projet guide dans le cadre de la transhumance avec un accès facilité à la biomasse, ainsi que des prévisions météorologiques adaptées, leur permettant de mieux planifier leurs activités.

Ce projet innovant, a salué le département de tutelle, améliore la productivité et l’efficacité ; et favorise une gestion plus durable et une meilleure résilience face aux défis contemporains, notamment le changement climatique. Lançant les activités de la deuxième et dernière session ordinaire du Comité technique, Kalifa Dembélé a invité les membres à formuler des recommandations pertinentes pour la bonne finalisation des activités du projet.

