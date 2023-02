Douanes maliennes : Vastes mouvements pour booster les recettes en 2023

Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou et le directeur général des douanes, l’inspecteur général Amadou Konaté ont procédé en début de mois (9 et 10 février 2023) à de vastes mouvements de nominations et d’affections au sein de l’appareil administratif et technique des douanes du Mali. Objectif : booster les recettes malgré le contexte actuel de crise économique et financière sans précédent que connait le pays. C’est à ce prix et à ce prix seulement que le Mali, en réalité toujours victime d’un “embargo” qui ne dit pas son nom, pourrait s’en sortir et les autorités mener la Transition à bon port.

L’inspecteur général Amadou Konaté le sait : les plus hautes autorités de la Transition fondent d’énormes espoirs sur les recettes douanières pour honorer leur mission. Il n’a alors point droit à l’erreur et doit user de toutes les stratégies possibles. D’où les récents changements opérés afin de donner un coup de fouet aux recettes.

En effet, après avoir réalisé des performances record en 2022, le général Amadou Konaté, vient de procéder à d’importants changements au sein de l’appareil douanier. Ainsi, le colonel

Diakité, précédemment directeur du renseignement et de la lutte contre la fraude, pose ses valises à Koulikoro, à la tête de la direction régionale des douanes sise à Kati.

De son côté le lieutenant-colonel Mohamed Coulibaly quitte Kati pour élire domicile à Kayes en tant que, là aussi, directeur régional des douanes. Pour sa part, l’inspecteur Attaher Ag Bazett, précédemment directeur régional adjoint des douanes de Koulikoro, est promu directeur régional des douanes de Sikasso.

A Bougouni, les clefs de la direction régionale des douanes sont confiées à l’inspecteur Amadou Barka Boré tandis que le lieutenant-colonel Cheick Oumar Tangara est promu au poste de directeur régional des douanes à Mopti.

On retrouve à la tête du renseignement et de la lutte contre la fraude (direction des enquêtes douanières) le lieutenant-colonel Cheick Amala Diallo, précédemment directeur régional des douanes de Kayes.

Sur un tout autre plan, les inspecteurs Alassane Hamadou Traoré, ancien directeur des douanes de Sikasso ; Harouna Dembélé, ancien directeur des douanes de Ségou et Aboubacar Sidiki Koné (membre du Conseil national de transition) ont été admis comme contrôleurs internes au Bureau du contrôle interne (BCI), tandis que le lieutenant-colonel Ousmane Guindo est nommé auditeur interne au BCI.

Dans certaines directions centrales, les premiers responsables devront composer avec de nouveaux adjoints. C’est le cas à la direction de l’administration et du personnel où l’on retrouve l’inspecteur Bakary Togo ; le lieutenant-colonel Ibrahim Ag Assalat est promu directeur adjoint des recettes et des statistiques et l’inspecteur Waly Bathily est désormais l’adjoint au directeur du contrôle après dédouanement.

A Kayes, le lieutenant-colonel Samba Kassé est promu directeur adjoint ; l’inspecteur Abdoulaye Koné va à Nioro comme directeur adjoint. Toujours dans le but de parfaire le travail à l’interne, le directeur général des douanes, l’inspecteur général Amadou Konaté, a placé d’autres cadres à des postes stratégiques. Ainsi, les inspecteurs Mamadou B. Traoré, Amadou Sacko et Saad Ag Mohamed El Maouloud sont envoyés respectivement à Koulikoro, Mopti et Tombouctou, chacun en tant que directeur régional adjoint.

Tandis qu’à la direction de la réglementation, de la facilitation et des relations internationales, l’ancien chef du Bureau principal des douanes de Kati, le lieutenant-colonel Chiaka Tanou, est promu chef de la division relations internationales. A Kati, il est remplacé par l’inspecteur Mamadou Dicko Diallo.

S’agissant du lieutenant-colonel Ibrahim Diallo, il est désormais promu à la tête de la section recherches et interventions au sein de la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude.

Il remplace à ce poste l’inspecteur Raphaël Mounkoro, nommé chef de brigade du Bureau principal de Kati.

L’inspecteur Koro Cissé va de son côté poser ses valises aux recettes et aux statistiques comme chef de division de la planification et des recettes.

Sur cette même décision, les inspecteurs Mady Kéita, Djibril Kéita et Mahamadou Ndiaye sont affectés au Centre d’expertise technique (CET).

Aussi, les inspecteurs des douanes Alidji Touré et Aboubacrine Daga Maïga sont nommés chacun en ce qui le concerne chef de division des brigades de Bougouni et Ségou, respectivement.

Le chef du Bureau secondaire de Bénéna et celui du Bureau secondaire de Labbezzanga s’appellent Fadiala Bagayoko et Mory Koïta, tous inspecteurs des douanes.

Leur collègue Cheick A. Kader Kanté est muté à la représentation des douanes du Mali à Dakar comme chef section manifeste. Après ces mouvements, on est en droit de s’attendre à des résultats meilleurs.

El Hadj A.B. HAIDARA

