Dans la nuit du 29 au 30 janvier vers 2h du matin, le domicile du directeur régional des douanes de la région de Gao, l’Inspecteur des douanes Mohamed Ould Haiby a été la cible d’une attaque commise par des hommes armés non identifiés. Ainsi, ces individus malveillants ont emporté le véhicule du directeur (retrouvé le lendemain de l’attaque) ainsi que des matériels et objets de valeur de la victime.

Acte de terrorisme, opération des bandits urbains ou règlement de comptes ? Difficile, vraiment difficile de qualifier le leitmotiv de ces préjudices dont, l’Inspecteur des douanes Mohamed Ould Haiby, directeur régional des douanes Gao a été victime.

Mais ce qu’il faut signaler, cette attaque du domicile du directeur régional des douanes a été opérée quelques jours seulement après le début de la mise en œuvre de la décision relative au début des dédouanements des engins roulants et marchandises. Une décision annoncée par la hiérarchie de l’administration des douanes, lors d’une conférence de presse.

Faut-il rappeler, depuis le début de la crise sécuritaire de 2012, sanctionnée par l’occupation des régions du Nord, les services de la douane, au même titre que d’autres services de l’administration publique ne sont pas opérationnels. Une situation qui a porté un coup dur au recouvrement des recettes publiques, donc douanières. Elle a créé aussi un état de désordre total au niveau du cordon douanier des localités concernées, où les trafics et la contrebande ont été insurgés en mode d’approvisionnement des marchés.

De ce fait, comme pour donner un avertissement sans frais contre l’application de cette mesure, les bandits armés ont commis ce forfait à l’encontre du domicile du directeur régional des douanes de la région de Gao, dans la nuit du 29 au 30 janvier 2021 vers 2h du matin. Au cours duquel, selon notre source sur place, les hommes armés non identifiés se sont emparés de son véhicule, des matériels et de tous ses objets de valeur. Quant à la voiture, elle a été retrouvée à 30km de la ville de Gao sur la route de Kidal.

Une nouvelle situation d’insécurité urbaine

A noter qu’en plus ce cas du DR de la Douane de Gao, dans une autre ville, chef-lieu de région, Kidal, sept assaillants armés non identifiés (comme d’habitude) à bord d’un Pick-up ont fait irruption dans un bâtiment occupé par deux familles de porteurs d’uniformes, la nuit du 29 janvier 2021 au quartier Château dans les proximités du gouvernorat de Kidal. Les occupants que sont un militaire et un agent de la Garde Nationale ont été violentés. Et les brigands sont partis avec l’arme du militaire plus, la somme de 600.000FCFA appartenant à sa conjointe, ainsi qu’un téléviseur écran 50pouces de l’agent de la Garde Nationale.

Auparavant, le 26 janvier, une clinique privée du nom de Koïma a fait l’objet d’un braquage perpétré par 4 hommes lourdement armés. Ils se sont saisi de l’argent et d’autres objets précieux, dont des téléphones, des personnes présentes au sein de ladite clinique.

S’y ajoute le calvaire quotidien des usagers des routes de Gao, Ansongo, Menaka et Labezanga. Ils sont victimes presque tous les jours de braquage des individus armés opérant la plupart du temps sur des engins à deux roues. Ces bandits ont comme préférence les sommes d’argent, les Smartphones et les objets de valeur, nous a appris un habitant.

Ces différentes attaques démontrent la recrudescence de l’insécurité au Mali précisément dans les régions du Nord.

Située à 1.188,7 km de la capitale malienne, la région de Gao est devenue subitement le nouveau théâtre de cette forme d’insécurité. A cet effet, la Fédération des Organisations de Résistance Civile de Gao (F.O.R.C.G) a organisé une marche pacifique le 27 janvier dernier dans le but de demander sans délai aux autorités de la Transition à prendre toutes les dispositions nécessaires pour endiguer ce phénomène de l’insécurité, et ce, dans le souci de préserver l’unité nationale.

Par Mariam SISSOKO

