Fidèle à une tradition instituée depuis trois ans en matière de réalisation d’objectifs de recettes budgétaires, la direction générale des douanes a injecté au Trésor public, au titre de l’année 2023, un total 758,377 milliards de F CFA, soit plus de 105 % pour un solde positif de 37,088 milliards F CFA. Pour cette performance XXL, le directeur général des douanes a été officiellement félicité par le ministre de l’Economie et des Finances. Alousseni Sanou a consigné ses chaleureuses congratulations dans une lettre en date du 27 février 2024 adressée à l’inspecteur général Amadou Konaté. Le secret de celui-ci ? Rien d’autre que de galvaniser ses troupes et appliquer à la lettre la vision de son ministre de tutelle notamment les réformes.

L’examen du tableau définitif produit le 31 décembre 2023 par la direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique relativement aux encaissements et recouvrements de recettes budgétaires effectués au titre de l’exercice 2023 m’a permis de constater, avec une réelle satisfaction, que la direction générale des douanes a réalisé, sous votre leadership éclairé, un montant de 758,377 milliards F CFA sur un objectif assigné de 721,289 milliards de F CFA”, écrit le ministre Sanou. Il en résulte, poursuit-il, un taux de réalisation de plus de 105 % et un excédent de 37,088 milliards F CFA.

“Je saisis cette occasion pour vous adresser mes sincères félicitations. Je joins à ce témoignage du mérite, l’ensemble des responsables et agents des différents services relevant de la direction générale des douanes”, a ajouté le patron de l’Hôtel des finances.

Le ministre Sanou a exhorté le directeur général des douanes et son équipe “à persévérer dans cette voie qui, du reste, est la seule à permettre le financement pérenne et durable des nombreuses et ambitieuses politiques publiques initiées par le gouvernement et de relever les nombreux défis de l’heure”.

Ces mots ne sont ni complaisants, ni empreints de démagogie : 759 milliards, dans le contexte actuel de crise de tous ordres, méritent réellement une reconnaissance écrite. Et l’inspecteur Konaté et tous ses collaborateurs sont flattés.

Sur cette performance, il convient de mettre en lumière que les produits pétroliers ont généré 235,258 milliards de F CFA contre une prévision de 166,500 milliards de F CFA, soit un solde positif de 68,758 milliards de F CFA pour 141,30 %. Cela comble le déficit au niveau des marchandises solides. Celles-ci affichent 523,232 milliards de F CFA contre une prévision de 554, 789 milliards de F CFA, soit 94,31 %.

C’est dire que la Douane qui a renoué avec la performance depuis quelques années bat ses propres records non seulement en matière de mobilisation de recettes qu’en termes de lutte contre la fraude (records de saisies d’or, devises, cocaïne, cannabis, mercure, armes de guerre…) et la mise en œuvre des réformes (un minimum de 22 réformes dont 6 prioritaires). Ces aspects constituent les trois orientations données au directeur général des douanes à sa nomination.

Depuis, l’inspecteur général a réussi à mettre la douane en ordre de bataille. Pour la mobilisation des recettes, la stratégie a consisté à miser sur la qualité des ressources humaines et la maîtrise de la base taxable des marchandises importées.

L’informatisation des procédures, l’approche managériale axée sur la valorisation des cadres compétents et la sanction de la faute et des mauvaises pratiques ont largement contribué à cette performance douanière. En plus, les réformes mises en œuvre commencent à porter fruits.

Sur vingt-deux (22) reformes en cours d’exécution à la direction générale des douanes, huit (8) ont été entièrement réalisées : il s’agit de la relecture du Code des douanes ; de la signature du décret portant organisation et fonctionnement de la direction générale des douanes ; de la réappropriation de la fonction d’évaluation par les agents des douanes (Asyval) et des reformes liées aux Tic (la mise en place de l’intranet collaboratif, la mise en place de l’application smartphone, la mise à jour régulière du site web de la direction générale des douanes, la création et la mise à jour régulière des comptes de réseaux sociaux de la douane et la gestion automatisée du contentieux).

Pour l’année 2024, les reformes ci-dessous seront inscrites comme priorités du service : l’opérationnalisation du Sigmat et du CET ; la mise en place de la procédure de coloration et de marquage des produits pétroliers exonérés ; l’adoption de la procédure de mise en douane des téléphones GSM et des tablettes ; la poursuite de la sensibilisation et de la formation du personnel sur le respect de l’éthique et de la déontologie de l’agent des douanes (programme A-CPI de l’OMD) ; et la poursuite du processus de modernisation de la GRH par la mise en place de la Gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) au sein de l’administration des douanes.

Au-delà des réformes, la performance de 2023 résulte aussi des résultats atteints en matière de lutte contre la fraude, deuxième directive du ministre de tutelle, Sanou, à l’inspecteur général Konaté.

Au cours des huit premiers mois de l’année 2023, les services des brigades ont procédé à des saisies de produits prohibés à l’importation tels que la cocaïne pure (11,028 kg), le cannabis (494,128 kg) et des produits chimiques destinés à l’orpaillage traditionnel (cyanure, explosifs et mercure).

Sur le plan de la protection de l’économie nationale, le service a saisi des devises à l’exportation (444 360 euros et 232 542 Dollars), de l’or (585,428 kg) ainsi que des faux billets de banque (29 566 000 en F CFA) et des vignettes des impôts (10 000 unités).

Aujourd’hui, l’année 2023 est derrière nous. Place à présent à la réalisation des objectifs de recettes au titre de l’exercice 2024 fixés à 795 milliards de F CFA.

Pour relever ce nouveau défi en recettes, le lauréat du Prix décerné par International Comitee Of Excellence (récompensant le Mérite panafricain 2022/2023, du meilleur manager de la catégorie “Meilleures pratiques managériales”, peut compter sur des hommes et des femmes engagés, dévoués à la tâche et loyaux qu’il a nommés ces derniers mois à différents niveaux de responsabilité.

Aussi, l’inspecteur général Konaté et son équipe peuvent-ils fonder l’espoir sur le sens élevé de patriotisme de l’ensemble des acteurs qui l’accompagnent quotidiennement, notamment les opérateurs économiques, les commerçants import et export, les industriels, les chargeurs, les transporteurs et les transitaires, entre autres. Qui, rappelons-le, ont été salués par le ministre Alousseni Sanou le 26 janvier dernier lors de la célébration de la Journée internationale des douanes.

Rappel utile : au regard des objectifs annuels 2024, l’administration douanière doit mobiliser 66,25 milliards de F CFA par mois.

El Hadj A.B. HAIDARA

