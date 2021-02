«La reconnaissance est une obligation qui suit nécessairement tout bienfait», disait Charles Gobinet, un écrivain français. Et c’est fort de cette sagesse que le ministre de l’Economie et des Finances a adressé une lettre au Directeur général des Douanes du Mali pour féliciter les éléments de la base avancée de Bancoumana suite à la saisie de 88 lingots d’or, le 21 décembre 2020.

Dans cette correspondance, le ministre Alousséni Sanou met l’accent sur l’engagement du gouvernement dans la lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière. Selon lui, cette action qu’il qualifie de prouesse contribue à la protection de l’économie nationale. C’est ce qui explique d’ailleurs la lettre de félicitation et d’encouragement adressée aux gabelous de Bancoumana plus singulièrement aux éléments ayant opéré cette saisie.

Il s’agit des inspecteurs des douanes Nouhoum Koné ; Mamadou Traoré ; Oumar Kassambara, les contrôleurs Harouna Coulibaly, Daouda Traoré et des agents de constatation Moussa Djiré, Namory Kéita et Bakoroba Niaré.

Avant cette lettre de félicitation, ce grand coup de filet des agents de terrain a été salué par la hiérarchie douanière. Le directeur général adjoint des douanes, le colonel-major Amidou Foncourou Bakhaga, a salué « la dextérité » avec laquelle les agents ont mené cette saisie record.

Rappel des faits

Cette importante quantité du métal jaune a été retrouvée à bord d’un véhicule qui se dirigeait vers la frontière entre le Mali et la Guinée. Les deux passagers du véhicule ont été appréhendés par la brigade spéciale commandée par l’inspecteur des douanes, Nouhoum Koné entre Siby et Kouremalé. La fréquence du véhicule sur l’axe Bamako-Kouremalé plus l’heure de sa sortie (5 heures du matin), a alerté les agents, selon le lieutenant-colonel Ahmadou Sanogo, directeur des renseignements et des enquêtes douanières. Le véhicule a été traqué et immobilisé par les douaniers qui ont découvert des lingots d’or dissimulés sous les sièges à l’arrière de la cabine du Pickup.

La valeur marchande de 88 lingots d’or soit 143 kg est estimée à plus de 4 milliards de FCFA.

N.D

Source : L’Alerte

