La ministre de l’Elevage et de la Pêche, Dr Kané Rokia Maguiraga, a lancé, le vendredi 08 novembre, pour Bamako et environ, le Projet d’Appui au Développement de l’Elevage au Mali (PADEL-M). C’était à la Direction Nationale des Productions et Industries Animales (DNAPIA).

Le bétail constitue le troisième produit d’exportation du Mali après l’or et le coton. Avec la pêche et l’aquaculture, l’élevage est un secteur à fortes potentialités pour le développement économique, social et culturel. Cependant le secteur de l’élevage est confronté à de nombreuses difficultés notamment la faiblesse des moyens et des capacités d’intervention des services publics, les difficultés d’appliquer les dispositions législatives et réglementaires, le coût élevé des intrants d’élevage et aquacoles ou encore la réticence des banques à financer ce secteur.

Financé par le gouvernement du Mali et la Banque mondiale, le Projet d’Appui au Développement de l’Elevage au Mali (PADEL-M) vise à renforcer la productivité et la commercialisation des produits d’origine animale issus des systèmes non pastoraux. Ainsi, après plusieurs régions, le Projet d’Appui au Développement de l’Elevage au Mali (PADEL-M) est désormais opérationnel, dans le district de Bamako. Un évènement salué par le Gouverneur du district, à travers son représentant.

«Nous fondons un grand espoir sur la mise en œuvre efficiente du PADEL-M », a indiqué Dr Kané Rokia Maguiraga. La ministre de l’Elevage et de la Pêche a ensuite rappelé le cadre du projet à savoir «mieux encadrer» les sous-secteurs de l’élevage, de la pêche et de fournir les services de qualité pour leur modernisation. Au total, 340 000 ménages d’éleveurs et d’entrepreneurs seront concernés par le projet.

Mamadou TOGOLA

Commentaires via Facebook :