Le Premier ministre, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Général de division Abdoulaye Maïga, présidé hier à la Primature, une réunion sur la gestion de la crise énergétique. Cette rencontre a réuni autour du Chef du gouvernement, le ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, et ses collègues de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, et de l’Énergie et de l’Eau, Boubacar Diané, et d’autres acteurs du secteur de l’énergie.

Déterminé à trouver des solutions adéquates à la crise énergétique, à nulle autre pareille dans notre pays, le chef du gouvernement a encore reçu, hier, tous les acteurs impliqués dans sa gestion. Les discussions ont porté sur la nécessité du cantonnement des dettes bancaires des fournisseurs de carburant, l’examen des possibilités d’obtention d’un prix de combustible plus avantageux, l’élaboration par la société Énergie du Mali (EDM-SA) d’ un plan de réduction des charges, l’éventualité de la mise en place d’un système de gestion du carburant pour une meilleure séparation des responsabilités.

Mais aussi, la constitution d’un stock national de sécurité, l’examen de la possibilité d’augmenter les tarifs pour les industriels et les grands comptes, la mise en route des centrales en panne, la restauration de la trésorerie d’EDM- SA à travers une meilleure maîtrise des recettes et la mobilisation immédiate de 20 milliards de Fcfa pour l’achat de combustibles.

L’initiative du gouvernement s’inscrit dans un effort plus large de stabilisation et de revitalisation du secteur énergétique. La rencontre a été l’occasion pour les deux groupements de professionnels des produits pétroliers au Mali à savoir : le Groupement malien des professionnels du pétrole (GMPP) et le Groupement professionnel des pétroliers (GPP) de faire des propositions cruciales pour le secteur.

Auparavant, lors d’une rencontre avec ceux-ci, le ministre chargé de l’Énergie avait proposé des mesures aux deux groupements pour alléger la charge financière des fournisseurs d’énergie tels que le cantonnement et le rééchelonnement de la dette d’EDM, ainsi qu’un abattement de 20% de cette dette.

Face à ces propositions, les fournisseurs ont plutôt suggéré une restructuration de la dette, appuyée par une garantie de l’État sous forme de bons du Trésor, afin de fournir aux fournisseurs les fonds nécessaires pour soutenir EDM-SA. De plus, ils sollicitent l’intervention de l’État pour convaincre les banques d’ouvrir des lignes de crédit équivalentes aux créances des fournisseurs de l’EDM.

Le marché pétrolier étant particulier, avec des marges bénéficiaires inférieures à 5% et des retards de paiement souvent supérieurs à 12 mois, ces conditions financières difficiles ne permettent pas aux fournisseurs de concéder un délai supplémentaire, comme requis par le ministre chargé de l” Energie.

300 MILLIARDS DE FCFA- Les fournisseurs ont exprimé leur engagement à soutenir l’État dans la résolution de la crise énergétique en reprenant les livraisons à EDM-SA. Cependant, ils estiment que cette reprise nécessite un soutien significatif de l’État. Ils proposent plusieurs mesures pour faciliter ce processus, notamment le versement d’une avance de paiement partielle et la mise en place d’une garantie de paiement irrévocable à l’échéance pour les nouvelles livraisons.

Ces propositions, selon eux, visent à assurer une collaboration efficace avec l’État et garantir la continuité des approvisionnements énergétiques essentiels pour le pays. Aussi, expliquent-ils, les deux groupements ont pris une décision concertée et consensuelle pour contribuer à hauteur de 3% du montant de leurs créances sur ÉDM-SA. Cette initiative vise à soutenir l’État dans ses efforts pour résoudre la crise énergétique actuelle. En joignant leurs forces, ces fournisseurs espèrent alléger le fardeau financier et améliorer la situation énergétique dans le pays.

En affirmant que l’État ne peut pas répondre favorablement à toutes les demandes, le ministre de l’Économie et des Finances a mis en lumière les contraintes budgétaires et la nécessité de prioriser les ressources. Tout en encourageant chacun à faire un effort, Alousséni Sanou a insisté sur l’importance de la responsabilité partagée pour améliorer la situation énergétique du pays. Il a également déclaré que le gouvernement a investi plus de 300 milliards de Fcfa dans EDM-SA en 2023 et 60 milliards supplémentaires en 2024.

Pour sa part, le Premier ministre a émis l’importance d’une proposition concrète et collaborative, impliquant toutes les parties impliquées par ce défi. L’objectif, selon le Général de division Abdoulaye Maïga, est de garantir une transition énergétique durable qui résoudra la crise actuelle. «Travailler ensemble dans un esprit de coopération et d’innovation est essentiel pour parvenir à un consensus qui profite à tous», a soutenu le Chef du gouvernement, qui dira qu’avant la fin des travaux, il est impératif que les participants s’ accordent sur une solution finale pour faire face à la crise énergétique.

À l’issue de la réunion, le Premier ministre s’est dit satisfait des échanges participatifs et inclusifs qui ont permis d’élaborer un projet de plan d’action à court, moyen et long termes. Pour lui, notre pays ne doit plus jamais connaître une crise similaire. Et d’indiquer que cette crise énergétique va au-delà d’une question commerciale, mais c’est aussi une problématique sécuritaire.

Sa résolution devra respecter strictement les trois principes fondamentaux édictés par le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, et le plan d’action élaboré au cours de la réunion sera soumis à son appréciation pour recueillir ses directives avant sa mise en œuvre. œuvre.

Cette rencontre intervient après deux visites du Premier ministre à la direction générale d’EDM-SA. Lors de la première, il avait invité les agents à proposer des solutions immédiates et durables pour une sortie de crise. Et au cours de sa deuxième visite, il y a eu une restitution des pistes de solutions proposées par les travailleurs, suivie d’une réunion à la Primature la semaine dernière.

