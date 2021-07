Energie du Mali SA : Avis de recrutement: Recrutement d’un RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (RAF) Pour le compte du Projet Boucle Nord 225 kV Bamako (PBNB) du secteur d’électricité du Mali

Le secteur d’électricité du Mali a bénéficié du financement de l’Agence Française de Développement (AFD) et de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) pour la réalisation du Projet de construction d’une ligne électrique double terne 225 kV en périphérie nord de Bamako entre les postes de Kodialani et Dialakorobougou ainsi que l’implantation et l’extension des postes associés.

A cet effet, il est mis en place par la société ENERGIE DU MALI-SA une Unité de Gestion du Projet (UGP) pour son exécution.

Une partie des montants du financement sera utilisée pour le recrutement des membres clés, chargés d’assister le Coordonnateur de l’UGP pour la gestion du projet.

Le présent Avis est lancé pour le recrutement d’un Responsable Administratif et Financier.

Principales responsabilité du Candidat

Sous l’autorité et la supervision du Coordonnateur, le Responsable Administratif et Financier a pour mission d’assurer la gestion des ressources financières du projet en assurant la fiabilité de l’information comptable, ainsi que le suivi des opérations administratives. A cet effet, il est chargé principalement de :

Mettre en place, de concert avec le Coordonnateur, tous les systèmes de contrôle internes requis pour une gestion efficace, efficiente et transparente des ressources financières du Projet ;

Assurer la disponibilité de ressources financières (financement extérieur et fonds de contrepartie) ;

Établir, en consultation avec le Coordonnateur, des prévisions budgétaires annuelles pour le projet et la mise à jour de ces prévisions périodiques, au besoin ;

Préparer des rapports financiers trimestriels pour le suivi du projet (RSF et états de synthèse) ;

L’établir, au plus tard le 10ème jour de chaque mois, des rapports financiers pour le mois précédent.

Mettre à disposition des moyens logistiques nécessaires à l’exécution du Projet ;

Assurer une liaison fonctionnelle ordinaire entre le projet et les établissements financiers (banques, etc.) avec lesquelles le projet fait affaire ;

Participer à la rédaction des rapports d’activités ;

Suivre les affaires générales et juridiques ;

Assurer la gestion des ressources humaines du Projet ;

Exécuter et accomplir toute autre tâche qui sera confiée par la hiérarchie.

Profil recherché

Le Candidat doit avoir le profil suivant :

Etre titulaire d’un diplôme supérieur de niveau Bac +4 minimum en Comptabilité- Finances, audit, ou Contrôle de Gestion, équivalent d’une maîtrise (Master), avec ;

Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 10 années d’expérience générale dont 3 ans minimum d’expérience de RAF en entreprise et une expérience avérée en gestion des projets financés par les bailleurs de fonds AFD et BEI ;

Avoir une Expérience de gestion sociale d’une structure de 20 à 30 salariés ;

Avoir une bonne connaissance des documents de décaissements des bailleurs de fonds AFD et BEI ;

Justifier la jouissance effective de ces droits civiques ;

Justifier son aptitude physique à tenir le poste ;

Bonne aptitude pour la communication et le travail en équipe ; et

La connaissance des outils informatiques comme les logiciels courants (Word, Excel, Power Point, etc.) est un atout ;

Dossier de candidature :

Le dossier de candidature devra comporter les pièces ci-après :

les copies certifiées conformes des diplômes ;

un curriculum vitae (CV) reflétant les services similaires rendus ;

les attestations de services similaires rendus.

DEPOT DES CANDIDATURES

Les Experts individuels intéressés et ayant les qualifications requises sont invités à soumettre leur dossier de candidature par courriel ou sous pli fermé en un (01) exemplaire avec la mention « CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’UN RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER PROJET BOUCLE NORD 225 kV BAMAKO » à Bamako au plus tard le 30 juillet 2021 à 16 heures GMT précises à l’adresse suivante :

Energie du Mali – SA (EDM-SA) / Direction Planification Etude et Ingénierie (DPEI), Im. Diogo KEITA, face à Kafo Jiginew, ACI 2000, Bamako ; ou transmises par courrier électronique à l’adresse « [email protected] ».

Les candidats intéressés peuvent retirer les TDR et obtenir des informations complémentaires pendant les jours ouvrables à l’adresse ci-dessus de 8 heures à 16 heures (TU). Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien.

NB : Les candidatures envoyées par fax ne seront pas acceptées.

Le Directeur Général

Oumar DIARRA

Commentaires via Facebook :