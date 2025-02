Le ministre de l’Energie et de l’eau, Boubacar Mao Diane à EDM : Un plan pour le Ramadan

« Nous venons cet après-midi pour vous parler d’un plan que nous avons élaboré en prélude au mois de ramadan. Car on se souvient que l’année dernière, les Maliens ont souffert du manque d’électricité. Donc, cette année, nous voulons prendre les devants pour que ce mois béni de ramadan, de sacrifice, de dévotion et de solidarité, se passe dans les meilleures conditions », a-t-il déclaré d’entrée de jeu le ministre de l’énergie et de l’eau, Boubacar Mao Diané, devant les agents d’EDM, en les rencontrant le mardi dernier dans la cour de la direction générale.

Pour le ministre, il faut parvenir à faire face à la période de grande consommation qui approche, et soulager les Maliens. Pour la rencontre, en plus de ses conseillers et de la Direction générale d’EDM, il était accompagné du conseiller spécial du Premier ministre, chargé des questions d’’énergie.

Ainsi, il a déroulé un plan de contingence ambitieux dont, pour la mise en œuvre, il faut des préalables, dont l’approvisionnement correcte des centrales en combustibles. « Mais pour avoir du combustible, il faut avoir de l’argent et Dieu seul sait qu’aujourd’hui, EDM connaît des difficultés de trésorerie », a-t-il ajouté.

Le ministre a annoncé la création d’un fonds de soutien aux projets d’infrastructures de base et de développement social. Ce fonds, alimenté par des prélèvements sur les recharges téléphoniques (10 %) et les retraits d’argent (1 %), devrait permettre d’atténuer les difficultés financières du secteur. « Ces prélèvements constituent un sacrifice que les citoyens maliens ont consenti. J’ose espérer que notre secteur, qui connaît d’énormes difficultés, sera le premier à bénéficier de ce fonds », a-t-il affirmé.

Le conseiller spécial du Premier ministre, chargé des questions de l’énergie, Mamadou Yaya Camara, a, pour sa part, insisté sur les efforts nécessaires pour assurer une disponibilité optimale de l’électricité. Selon lui, le plan mis en place prévoit une amélioration progressive de la fourniture d’électricité jusqu’à fin juin, avec un tournant décisif en juillet 2025.

« Nous, on aime beaucoup les chiffres. 80 % de fourniture d’électricité, cela correspond à 19 heures de disponibilité sur 24 heures. Avec l’arrivée de Manantali 2 en juillet, nous allons passer de 80 % à 100 %. L’objectif, c’est de mettre fin aux délestages », a-t-il expliqué.

Il a également rappelé que le premier plan de sortie de crise, bien que prévu, n’a pas été mis en application. Malgré cela, EDM a maintenu un taux de fourniture de 80 %. « L’arrivée de Manantali 2 permettra d’injecter 100 MW supplémentaires dans le réseau, ce qui garantira une distribution continue de l’électricité. Ce fonds d’appui, obtenu à l’arraché, devra être utilisé de manière efficace pour répondre aux attentes des Maliens », a-t-il insisté.

En plus de renforcer l’approvisionnement en électricité, les fonds collectés serviront à financer des infrastructures énergétiques à long terme, notamment le barrage de ”Kénié’, resté en attente depuis plusieurs décennies. Par ailleurs, les autorités insistent sur l’importance d’une mobilisation générale des équipes techniques pour répondre aux attentes des populations durant le ramadan et au-delà. « Il faut qu’on puisse être au rendez-vous des attentes des Maliens. Avec la résilience du peuple malien, ce fonds va permettre de mettre fin aux délestages », a affirmé Mamadou Yaya Camara.

Le directeur général d’EDM-sa, Abdoulaye Djibril Diallo, a assuré que ses équipes sont mobilisées pour restaurer la capacité de production de l’entreprise. «Nous sommes à pied d’œuvre pour la récupération de nos capacités de production à travers l’exécution des plans de maintenance, la fiabilisation des réseaux de répartition et la lutte contre la fraude », a-t-il déclaré.

Il a également sollicité un appui financier urgent pour garantir un approvisionnement suffisant en combustible. « Au-delà des efforts internes et du soutien de l’Etat, nous avons besoin de ressources financières immédiates pour assurer la continuité du service », a-t-il plaidé.

Le rendez-vous est donc pris pour juillet 2025, avec l’espoir que les engagements pris aujourd’hui permettront d’offrir aux Maliens une électricité stable et continue.

A Kalambry

Commentaires via Facebook :