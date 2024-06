Et si les décideurs économiques maliens parlaient sérieusement des conséquences des délestages à tous les niveaux : Emploi, Commerce, Économie, Santé, Quotidien, Social, Communication etc. Voilà les domaines, entre autres, qui doivent faire l’objet de bilan, par rapport à l’impact des délestages.

Loin de toute considération, sentimentale et partisane, il est nécessaire d’apprécier comment fonctionnent les différents domaines cités y compris, la vie de tout citoyen, à cette période des délestages. Cela pourrait aider à savoir : s’il y a urgence ou pas de trouver des solutions rapides aux délestages. La nécessité du bilan, peut avoir pour résultat, l’appréciation objective de la souffrance de la population du Mali.

Est-elle heureuse de vivre sans électricité depuis plusieurs mois ? Les hôpitaux, les centres de santé, les cliniques fonctionnent-ils normalement sans électricité, pour soigner au mieux les malades ? Les tailleurs font-ils normalement leur travail ? Réalisent-ils des bénéfices en cette période des délestages ? Les vendeurs de poissons et du lait font-ils de bonnes affaires ? Les réparateurs d’appareils électroménagers, satisfont-ils leurs clients au quotidien ? Les élèves, étudiants et chercheurs, sont-ils dans les bonnes conditions de travail sans électricité? Les restaurants arrivent-ils à bien conserver leurs produits alimentaires ? Les entreprises et sociétés tournent-elles à merveille en ce moment de délestages ? Dans les familles, les denrées alimentaires sont-elles bien conservées dans les frigos et réfrigérateurs ?

Voilà quelques-unes des questions que l’on doit clairement poser aux intéressés pour savoir si la population est heureuse ou pas. Pour dire vrai, c’est le monde entrepreneurial qui souffre de l’absence d’électricité. Et personne n’échappe aux délestages. Ceux qui ont recours aux groupes électrogènes, dépensent énormément d’argent. Et souffrent aussi à leur manière. Comment pourrait-on imaginer faire positivement tourner un pays en ce 21èm siècle, sans électricité.

En raison de ce constat, la situation actuelle mérite un regard objectif, sans noyer l’intelligence dans les réponses partisanes ni sentimentales. Comment vit actuellement la population ? Et quelle est la nature de la réponse à apporter dans l’immédiat ? Ce qui est sûr et est à saluer, des efforts se font actuellement dans le sens du futur avec la construction de centrales photovoltaïques de 400 Mégas. Et cela mérite d’être encouragé.

Cependant, le manque actuel d’électricité, il ne faut pas le cacher, fait beaucoup de dégâts. Sur tous les plans et dans tous les domaines, personne ne peut se réjouir sans électricité. Mais puisque personne n’ignore la crise que traverse le pays. Alors, tout monde est résilient. Et continue de soutenir l’armée dans le traitement des questions sécuritaires. La Grande Muette fait incontestablement la fierté de cette Transition. Ce qui est un fait de positif qui est reconnu et encouragé. Bravo donc aux FAMAs !

Mais à part cette vaillante armée, qui assure et assume pleinement sa mission régalienne, il n’existe pas encore d’autre bilan pouvant capter l’attention d’un homme averti. Le ministère de l’Eau et de l’Énergie, ne dira pas le contraire. La souffrance de la population est bien réelle et tout monde est touché. Il faut absolument et maintenant penser aux réponses immédiates de la résolution de la crise d’électricité.

MONOKO TOALY

