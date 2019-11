Agé d’une cinquantaine d’années, Issa Traoré travaille à EDM-SA depuis 1999. Il a débuté sa carrière à Tombouctou comme électricien, avant de partir à Kidal où, pendant douze ans, il a été le chef de la centrale électrique de la ville. Il est depuis 2015 coordinateur du centre EDM de Diré, à la tête d’une équipe de huit personnes. Cette équipe, sous la houlette de Issa Traoré, s’échine au quotidien à assurer la continuité de la fourniture du service public de l’électricité pour environ 1800 abonnés. Un travail harassant, pourrait-on estimer, compte tenu surtout du contexte. Mais pour Issa Traoré, animé de la passion de servir la population, dont la satisfaction est la priorité, seuls l’engagement, la disponibilité et le don de soi permettent de venir à bout des difficultés auxquelles le pays est confronté. Aucun secteur n’est épargné et EDM-SA ne fait pas exception.

La gouvernance à EDM-SA met l’homme au centre de tout. Ainsi responsabilisées, les ressources humaines, hommes et femmes, de l’ouvrier au premier responsable, tous ont une conscience aiguë de leur mission sacerdotale. Apporter l’électricité à ceux qui en ont besoin, dans des conditions très difficiles, souvent périlleuses, tel est le quotidien de centaines d’agents de EDM-SA, qui bravent les intempéries, jour et nuit, de Kayes à Kidal. «Pour accomplir cette mission, je me suis toujours débrouillé avec les moyens du bord», assure Issa Traoré, le nominé au prix de l’agent le plus honnête et le plus intègre.

Au-delà d’Issa Traoré, ce sont les valeurs d’honnêteté, d’intégrité, de disponibilité, de respect du client et d’esprit d’équipe, que tout agent EDM-SA doit véhiculer, qui sont ainsi magnifiées et reconnues. Monsieur Traoré a su incarner ces valeurs dans les actes qu’il a posés tout au long de sa longue et riche carrière au service des populations.

Edm regorge d’autres Issa Traoré qui peuvent prétendre demain au prix de l’agent le plus honnête et intègre.

Ils sont à Bamako, mais aussi dans les 65 centres multifonctions parmi lesquels se trouvent les localités reprises par EDM-SA, qui étaient jadis dans le giron de l’AMADER.

D’ailleurs à ce propos, depuis leur reprise, les populations devenues abonnées EDM ont l’électricité 24h/24, à un coût désormais plus accessible grâce au soutien des plus hautes autorités.

Yelimané, Kolokani, Gossi, Ansongo, Ménaka, Gourma Rharous, Kangaba, Banamba, etc., font partie de ces nouveaux centres où la Direction Générale a investi des milliards pour construire de nouvelles centrales, avec achat de groupes électrogènes, reprise, refonte et modernisation du réseau de distribution, sans oublier la mise en place des infrastructures pour abriter les installations et les bureaux. Toutes ces activités ont généré des centaines d’emplois pour la jeunesse des localités concernées.

Pour le renforcement des capacités de production des centres de l’intérieur, afin d’assurer la continuité du service de l’électricité et de faire face à la demande ou de couvrir de nouvelles localités, des centaines de millions sont déboursés chaque année par EDM-SA, qui bénéficie de l’accompagnement des plus hautes autorités et des partenaires techniques et financiers.

La Direction Générale s’est résolument inscrite dans cette dynamique, qui permettra d’équiper et de doter progressivement en moyens conséquents tous les centres, dont les employés ne ménagent aucun effort pour être à hauteur de mission.

Bravo à tous les agents EDM, ainsi honorés à travers leur collègue Issa Traoré, nominé au prix de l’agent le plus honnête et intègre, décerné par l’ONG Accountability Lab.

Faites jouer votre slogan «Une Equipe, Un Esprit, Un Service» et votez pour Issa Traoré en cliquant sur le www.integrityicon.org/vote.

Correspondance particulière

