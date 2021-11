L’Etat apportera un appui global de 4,600 milliards pour le remboursement des dettes d’exploitation et sociales

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed était face à la presse pour leur expliquer les mesures prises par le Gouvernement en Conseil des ministres le mercredi dernier visant à alléger les souffrances des populations face à l’augmentation des prix des produits de première nécessité. Cet exercice du ministre a permis aux journalistes de poser toutes les questions relatives à la mise en œuvre diligente de ces mesures qui auront à coup sûr un impact positif sur le quotidien de nos populations. Le ministre a également profité de l’occasion rappelé les actions entreprises par rapport au dossier de la Compagnie Malienne des Textiles (COMATEX).

Il avait à ses côtés le Directeur général (DG) de la Direction générale du Commerce et de la concurrence (DGCC), Boukadary Doumbia et plusieurs membres de son cabinet.

”En vue d’anticiper sur les menaces que constituent les incertitudes sur les prévisions de la campagne agricole en cours et la crise sociopolitique, le Gouvernement du Mali a marqué son accord pour la réduction de 50% de la base taxable à l’importation de 300 000 tonnes de riz, 60 000 tonnes de sucre et 30 000 tonnes d’huile alimentaire. Cette opération coûtera 18 milliards de FCFA”, a expliqué le ministre Mahmoud Ould Mohamed. Selon lui l’adoption de ces mesures démontre à suffisance l’engagement des plus hautes autorités à soutenir les populations durement éprouvées par les effets de la crise sanitaire, économique et sociopolitique.

Dossier de la relance de la COMATEX

Le ministre a saisi l’occasion pour rappeler les actions entreprises par rapport au dossier de la COMATEX. Sur ce point, il a informé des initiatives entreprises par le Gouvernement en vue de relancer les activités de la COMATEX-SA. A ce titre, selon le ministre, le Gouvernement s’est engagé à payer 600 000 000 FCFA au titre des salaires des travailleurs.

Au plan institutionnel, selon Mahmoud Ould, l’Etat, à travers son département, poursuivra les discussions avec la Société COVEC pour reprendre leurs actions. De même, au plan de l’équilibre financier, il indiquera que l’Etat apportera un appui global de 4,600 milliards pour le remboursement des dettes d’exploitation et des dettes sociales.

Pour cela, d’après le ministre, le Gouvernement a décidé de la mise en place d’une administration provisoire chargée de reprendre les aspects sociaux et relancer les activités.

”Toutefois, l’Etat conclura un contrat de performance avec la COMATEX pour améliorer la gouvernance et renforcer les capacités financières afin de lui permettre d’atteindre et de maintenir son équilibre d’exploitation.

Par ailleurs, le ministère poursuivra les discussions avec des investisseurs pour l’ouverture du capital de la Société pour un partenariat stratégique”, a-t-il rassuré.

AMTouré

