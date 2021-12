La Société Nationale des Tabacs et Allumettes du Mali (SONATAM), et le Centre de recherche et de formation pour l’industrie textile (CERFITEX) ont procédé, hier, à la signature d’une convention pour la formation, et le renforcement des capacités des agents de la SONATAM. C’était en présence de Youssouf Traoré, directeur général de la SONATAM, Dr Awa Soronfé Doumbia, directrice générale du CERFITEX.

L’objectif de cette convention de partenariat entre les deux structures est de former des agents de production capables de faire fonctionner les équipements, d’assurer leur maintenance et d’optimiser l’offre et les coûts de production en respectant les standards de qualité.

La présente convention permettra aussi de familiariser les agents de la SONATAM aux évolutions technologiques, de mieux maitriser les outils de productions, de maintenir une formation continue et surtout de renforcer leurs capacités. La formation se fera en partenariat avec le Centre de recherche et de formation pour l’industrie textile (CERFITEX), dont la vocation est de former des ressources humaines qualifiées pour l’industrie de manière générale et celle du textile en particulier.

Selon Youssouf Traoré, directeur général de la SONATAM, le but de la signature de cette convention est de renforcer les capacités de ses employés pour une croissance économique inclusive par la génération de revenus et la promotion de ressource humaine de qualité. : « Cette convention soutient l’approche d’une entreprise de qualité à travers des agents bien outillés, capable de s’adapter à un environnant de plus en plus concurrentiels où souvent la différence se fait par la qualité de formation de travailleurs. Ce partenariat nous permettra de tirer par le haut, le potentiel de nos agents ‘». a-t- il déclaré.

Pour Dr Awa Soronfé Doumbia, directrice générale du CERFITEX, « Ce partenariats est la preuve que la SONATAM est soucieuse de la qualité de son personnel. Le CERFITEX qui a pour mission d’assurer la formation initiale et continue et de contribuer à la promotion de la recherche dans les domaines de l’industrie de manière générale avec une spécificité pour celle du textile, a l’expertise et l’expérience nécessaire à partager avec la SONATAM » a indiqué Dr Awa Soronfé Doumbia

En outre, elle a assuré que cette convention de partenariat sera gagnant –gagnant entre les deux établissements. Elle a également rappelé, que : « ce partenariat vise à permettre aux travailleurs de la SONATAM d’être mieux qualifiés, d’être en capacité de répondre aux défis techniques et s’adapter aux constantes mutations sur le marché du travail. » a souligné la directrice générale du CERFITEX.

Mémé Sanogo

