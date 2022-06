Le Conseil des ministres en date du 11 mai 2022 a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif au recrutement d’un consultant pour la fourniture de services d’audit des mines d’or en activité au Mali. Ledit marché est conclu entre le Gouvernement de la République du Mali et le Groupement IVENTUS MINING (MALI) et MAZARS SENEGAL pour un montant, toutes taxes comprises, de 997 millions 762 mille 705 francs CFA et un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. Le communiqué du conseil des ministres révèle que la réalisation de cet audit permettra au Gouvernement d’avoir plus de visibilité sur les ressources minières en vue d’une meilleure planification pour améliorer les revenus potentiels.

Le conseil des ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 11 mai 2022, dans sa salle de délibérations au Palais de Koulouba, sous la présidence du Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’État. Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte. Ainsi, sur le rapport du ministre de l’Économie et des Finances, Alousseni SANOU, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif au recrutement d’un consultant pour la fourniture de services d’audit des mines d’or en activité au Mali. « Le marché est conclu entre le Gouvernement de la République du Mali et le Groupement IVENTUS MINING (MALI) et MAZARS SENEGAL pour un montant, toutes taxes comprises, de 997 millions 762 mille 705 francs CFA et un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. La réalisation de cet audit permettra au Gouvernement d’avoir plus de visibilité sur les ressources minières en vue d’une meilleure planification pour améliorer les revenus potentiels », révèle le communiqué issu du conseil des ministres. Ledit communiqué précise que le marché est entièrement financé par le budget national sur l’exercice budgétaire 2022.

Cette initiative du gouvernement est très courageuse. Au moment où beaucoup de citoyens estiment que l’or ne brille pas assez pour les Maliens, il est important de voir clair dans les mines, d’autant plus que le pays dispose de 13 à 14 mines d’or. La plupart de ces mines sont opérées par les sociétés multinationales sur un principe de 10% pour l’Etat et 90% pour la multinationale, ou dans les meilleurs des cas 20% pour l’Etat et 80% pour la société multinationale. Les Investisseurs sont toujours les bienvenus au Mali si les retombées de l’exploitation profitent à tout le monde, l’investisseur aussi bien que le pays, à travers le développement des infrastructures, la contribution à l’économie, l’implication des entrepreneurs locaux et au développement des villes autours de la mine. Par contre, si les retombées de l’investissement se limitent seulement à quelques petites réalisations autour de la mine, l’Etat a le droit et le devoir de commanditer un tel audit pour savoir réellement où vont les 65 tonnes d’or produites par an ? Un audit est toujours bien car il fait un « check », une vérification de soi-même et de son environnement. Premier du genre depuis plus de 30 ans d’exploitation, cette initiative du gouvernement d’auditer les mines d’or permettra non seulement d’assainir le secteur minier malien, mais aussi de faire en sorte que l’or puisse davantage briller pour les Maliens. Selon nos informations, l’audit va concerner les opérations et l’aspect environnemental car les sociétés minières sont censées respecter les standards infernaux de gestion de l’environnement et du développement durable. Les enjeux miniers sont importants au Mali. Le risque est grand ! Mais le peuple malien a confiance aux autorités de la transition pour défendre ses intérêts. Plusieurs pays dont le Canada ont des intérêts au Mali. Selon une source aurifère, 3 sociétés canadiennes produisent environ 40 tonnes d’or sur les 65 tonnes annuelles du pays. La même source précise qu’une délégation de l’Ambassade du Canada au Mali a visité tout récemment, au moins, une de ces sociétés minières au Mali. Pas si sûr que cette visite de la délégation canadienne ait un rapport avec l’annonce des autorités de la transition d’auditer les mines. Ce qui est clair, ajoute notre source, c’est l’une des rares fois que la délégation de l’ambassade de Canada effectue une visite dans la zone minière en cette période de crise au Mali. Après plus de 30 ans d’exploitation minière, il est temps de regarder dans le rétroviseur. C’est sûr qu’avec tout ce potentiel minier, beaucoup de pays aimeraient être à la place du Mali.

IVENTUS MINING et MAZARS SENEGAL choisis à travers un appel d’offre international pour auditer devront comprendre que tout le peuple malien les regarde. Car cet exercice est si important pour le Mali, puisse que les attentes sont claires : il s’agit de rationnaliser le secteur minier malien pour le développement économique du Mali. D’après nos informations, IVENTUS MINING, qui est l’une des sociétés bénéficiaires du marché, est le premier cabinet d’études et d’expertises minières dirigé par M. Mamou TOURE, un ingénieur des mines lui-même expert dans le domaine. On a toujours dit que l’Etat envoie des agents dans les mines qui ne comprennent pas l’exploitation minière. Cette fois-ci, on pourra, peut-être, trouver d’autres arguments mais pas la compétence des équipes qui pilotent cette mission. « MAZARS SENEGAL », la seconde société bénéficiaire du marché, est membre à part entière de l’organisation Mazars. D’après nos investigations, le cabinet respecte avec la plus grande rigueur l’ensemble des règles, principes et méthodes de travail du groupe Mazars et fait l’objet d’un contrôle qualité. Les yeux sont donc braqués sur ces deux entreprises pour effectuer un audit à hauteur de souhait au bénéfice de tout le monde.

A .Sogodogo

