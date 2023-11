Mine de Fekola. 70 hectares de terre réhabilités. 650 millions FCFA investis annuellement

A l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, célébrée le 5 juin de chaque année, la société minière B2Gold entreprend des activités de protection de l’environnement. Pour des raisons d’agenda, la tradition a été respectée, ce samedi 18 novembre. Dans la Mine d’or de Fakola (cercle de Kéniéba), les médias ont pu constater les actions de protection de l’environnement de B2Gold.

Réhabilitation des terres dégradées, feux précoces, reboisement des zones en souffrance, mesures d’atténuation de la poussière dans la mine et environs…. A Fekola, l’entreprise B2Gold se bat pour allier : activité minière et protection de l’environnement. « Nous ne voulons pas attendre la programmation de la fermeture de la mine pour commencer les travaux de réhabilitation », a indiqué Diakalia Koné, directeur environnement à B2Gold Mali. Au cours d’une journée au pas de course, le ‘’Monsieur environnement’’ et son équipe ont fait visité quelques-unes des actions en cours.

La pépinière. Dans la mine de Fekola, 25 espèces de plantes sont cultivées. Il s’agit d’espèces sauvages comme le jujubier ; d’espèces domestiques et fruitières comme le papayer et l’avocatier ; et d’espèces ornementales. « Les plantes sont pour la plupart des espèces locales », a expliqué l’ingénieur des Eaux et forêts Paul Coulibaly, consultant pour B2Gold Mali. La pépinière se trouve dans un jardin où les plantes témoins portent des fruits, où papillons, libellules et abeilles sautillent de fleur en fleur. Non loin de là, des milliers de sachets noirs contenant de la terre sont en attente d’ensemencement sous un hangar aménagé pour atténuer les rayons du soleil sur les futures jeunes pousses.

Selon l’ingénieur des Eaux et forêts, pour la campagne passée, B2Gold Mali a fait planter quelque 50 000 plants dans la mine et environs. Des plantes qui ont servi à réhabiliter en faisant reverdir les gravats de la mine. A ce jour, plusieurs dizaines de mètres de terres ont déjà été réhabilitées. En juillet 2022, la campagne de reboisement a enregistré la présence du gouverneur de la région. Aujourd’hui, un baobab d’un mètre de hauteur porte le nom du colonel Moussa Soumaré.

A ce jour, B2Gold a réhabilité 70 hectares de terre dans la mine de Fekola dont 38,5 hectares pour l’année 2023. La poursuite des engagements de réhabilitation compensatoire permettra à la mine de réhabiliter, à terme, 177 hectares à Fekola et dans la région de Kayes, en général. Aux dires du directeur de l’Environnement, la réhabilitation nécessite de gros travaux de machinerie. Ainsi, la somme d’un million de dollar investie chaque année dans les travaux, soit quelque 650 millions FCFA.

Dust stop (arrêter la poussière). A Fekola, l’une des innovations environnementales majeures est la mesure de contrôle de la poussière. Jadis, des citernes répandaient de l’eau matin et soir sur les voies poussiéreuses. Dans une mine, l’eau est une ressource stratégique, B2Gold a donc trouver une alternative. Parmi, cinq produits, le choix a porté sur Dust Stop, un produit à base de sucre, venu du Canada. « Ce produit nécessite moins d’eau, et il permet de réduire la poussière de 60% », s’est félicité Diakalia Koné. Ainsi, 18 km de pistes sont aspergés à l’intérieur et à l’extérieur de la mine. De plus, 5 km de pistes communautaires sont également prévus pour l’atténuation de la poussière.

Autre activité environnementale. A Fekola, avec le service des eaux et forêts de Kéniéba, la mine allume des feux précoces. II s’agit de feux de brousse provoquée et contrôle pour protéger les installations sensibles contre les feux de brousses anarchiques qui sont légion en cette saison sèche.

Mamadou TOGOLA / Maliweb.net

