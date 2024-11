Dans un communiqué, le gouvernement malien, à travers le ministre des Mines et son collègue de l’Economie et des Finances, revient sur les contours de la signature de l’accord sur la situation des négociations avec le Groupe Barrick.

Selon le communiqué, dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, le gouvernement de la République du Mali a entrepris des actions pour évaluer la situation du secteur minier qui ont conduit à l’élaboration d’un nouveau Code minier et d’une loi sur le contenu local. Et de préciser qu’à la suite de l’audit commandité par le ministère de l’Economie et des Finances, une commission de négociation et de renégociation a été mise en place pour discuter avec les sociétés minières dans l’optique de parvenir à un partage plus équitable de la rente minière.

Au cours de ce processus, mentionne le communiqué, plusieurs manquements préjudiciables à l’exploitation minière et à l’économie nationale ont été identifiés. Pour y remédier, poursuit-il, l’Etat a opté pour un règlement amiable global et définitif et une revue des modalités d’exploitation des ressources minérales pour le bien des parties prenantes. Ainsi, après huit mois de négociations, des accords ont été conclus avec plusieurs sociétés dont le Groupe Barrick Gold qui a pris des engagements dans le cadre d’un accord transactionnel comme en témoigne son communiqué diffusé le 30 septembre 2024.

“Le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre des Mines informent l’opinion publique nationale et internationale que le Groupe Barrick Gold n’a pas honoré les engagements auxquels il a souscrit dans l’accord conclu et dont la mise en œuvre a commencé le 4 octobre 2024”, peut-on lire dans le communiqué.

Par ailleurs, précise-t-il, compte tenu de la nature des infractions relevées, notamment celles relatives à la responsabilité sociétale et environnementale et à la réglementation des changes, ainsi que des risques sérieux qui pèsent sur la continuité de l’exploitation du Groupe au Mali dont l’un des permis d’exploitation expire au début de l’année 2026, le gouvernement de la République du Mali a décidé de tirer toutes les conséquences de droit découlant des actes posés par la société Barrick Gold.

A en croire le communiqué, le gouvernement malien continue d’œuvrer pour une exploitation des ressources minérales qui tienne compte de l’intérêt des populations et des travailleurs.

Boubacar Païtao

