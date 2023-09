Sortie de l’enclos de l’asservissement du franc CFA : Le Mali dispose de ressources suffisantes pour créer sa propre monnaie en 03 mois

Le Mali a célébré, le 22 septembre 2023, le 63ème anniversaire de son accession à l’indépendance. Oui, indépendance ! Peut-on parler réellement d’indépendance si jusqu’à ce jour, nous ne disposons pas de notre propre monnaie? Assurément non. Dans ce cas, il urge pour le pays de créer sa propre monnaie. Et le Mali en a les ressources nécessaires.

A l’indépendance offerte par la France, en 1960, les autorités de l’époque ont entrepris d’énormes réformes pour affirmer davantage la souveraineté. Parmi ces réformes, il y a eu la création du Franc malien en 1961. Mais en 1984, le pays retourne dans le Franc CFA.

Qu’est que le franc CFA?

Le franc CFA a été créé le 26 décembre 1945. Il signifie alors “Franc des Colonies Françaises d’Afrique”. Il prendra par la suite la dénomination de ” franc de la Communauté Financière Africaine” pour les Etats membres de l’Union monétaire Ouest Africaine (UEMOA) au nombre de 08 et, ” franc de la Coopération Financière Africaine” pour les Etats de l’Union monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC) au nombre de 06. La France est liée à ces Etats par des accords de coopération monétaire à travers deux principales zones : UEMOA, CEMAC (Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale. Au total, ce sont 14 pays africains qui uyilisent le franc CFA, une monnaie fabriquée à Chamalières en France et garantie par le trésor français.

Comment s’effectuent les échanges internationaux commerciaux avec le franc CFA?

La France exploite honteusement ces 14 pays à travers les échanges commerciaux internationaux. Par exemple, si le Mali et le Ghana vendent leur or en France pour 1000 milliards chacun, la Franxe verse l’intégralité des 1000 milliards du Ghana en CIDI Ghanéens (monnaie du Ghana) dans la banque centrale du Ghana. Les 1000 milliards du Mali sont divisés en deux conformément au taux de garantie, la France garde 500 milliards dans le trésor français. Ensuite, elle applique son taux de convertibilité et les taxes. Au finish, le Mali se retrouve avec près de 400 milliards sur les 1000 milliards F CFA. Un autre exemple d’asservissement de ces pays est constatable lors des emprunts. Si un pays membre de la zone F CFA emprunte de l’argent à la Chine, par exemple 1000 milliards. Cette somme passe obligatoirement par le trésor français qui prélève la moitié. Sur l’autre moitié, la France applique son taux de convertibilité et les taxes et, finalement le pays emprunteur se retrouvera seulement avec près de 400 milliards F CFA. On prête 1000 milliards pour n’en recevoir que 400 milliards et on rembourse à plus de 1000 milliards en ajoutant les taux d’intérêt.

Créer sa propre monnaie et quitter cet enclos

Selon l’Économiste togolais, Yves Ékoué Amaîzo, ” Le Mali dispose de réserves suffisantes pour créer sa propre monnaie” . Pour lui, ceci est possible techniquement dans un délai de 03 mois. Selon l’Économiste de haut niveau, cette monnaie ne court aucun risque de depréciation sur le marché de change car le Mali régorge de ressources naturelles dont le lithium avec les plus importantes réserves mondiales. Il va plus loin en estimant que les excellentes relations avec la Chine, la Russie permettront au Mali d’arrimer sa monnaie à un panier de devises afin de la rendre flexible contrairement au F CFA régi par un régime de change fixe avec l’euro qii pénalisent les économies africaines. En créant sa propre monnaie, le Mali rejoindra le cercle des pays africains qui disposent de leur propre monnaie comme la Guinée Conakry, la Mauritanie, le Libéria, l’Algérie, l’Ouganda, le Botswana, etc.

Par Sidi Modibo Coulibaly

