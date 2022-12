L’opérateur historique de téléphonie au Mali, Moov Africa Malitel a organisé une cérémonie de remise de cadeaux aux heureux gagnants du tirage au sort de la tombola de fin d’année. Ils étaient 17 gagnants à remporter des enveloppes de 300 000 F CFA, des Smartphones, des ordinateurs portables et des motos Djakarta. L’événement s’est déroulé le jeudi 24 novembre 2022 à son siège sis à l’ACI 2000.

Au 14 octobre au 18 décembre 2022, Moov Africa Malitel, dans sa générosité organise la tombola de fin d’année. L’objectif est de récompenser la fidélité de ses clients à travers les forfaits Damou et Moov Flex. Aux dires de Mme Sissoko Alimata Traoré, responsable marketing et communication, le concept consiste à recharger son compte au ?555? aux forfaits Damou à partir 970 F CFA et Moov Flex à partir de 1000 F CFA. “Ces souscriptions permettent aux clients de participer à la tombola et de gagner des enveloppes de 300 000 F CFA, des Smartphones, des ordinateurs portables et des motos Djakarta“, a-t-elle expliqué.

Pour ce tirage au sort, ils étaient cinq heureux gagnants à remporter des Smartphones ; cinq personnes pour les enveloppes de 300 000 F CFA, trois gagnants ont bénéficié d’ordinateurs portables et quatre gagnants des motos Djakarta.

Les gagnants après avoir retiré leurs cadeaux, n’ont pas manqué de montrer leur satisfaction : “Je suis très content d’avoir gagné cette moto que je vais offrir à mon fils, car il y avait une promesse de moto entre nous. Mais vu la situation actuelle, j’avais de la peine à tenir ma promesse et Dieu merci, Moov Africa Malitel m’en a fait cadeau. Je ne peux que le remercier tout en lui demandant de continuer sur cette lancée”, a exhorté un gagnant de moto. “Moi j’ai joué à Moov Flex et après le tirage, ils m’ont contacté pour m’informer de la bonne nouvelle, à savoir que j’ai gagné un ordinateur portable”, décrira un heureux gagnant. “Je prends tout le temps le forfait Damou même quand il n’y a pas de tombola parce que ça dure, mais sincèrement, je ne croyais pas à ces jeux. A partir d’aujourd’hui, j’invite tout le monde à tenter sa chance aux différents jeux et tombola de Moov Africa Malitel, car c’est une réalité”, a déclaré un autre.

La responsable marketing et communication de Moov Africa Malitel, Mme Sissoko Alimata Traoré d’inviter les clients à faire plus de souscription aux forfaits Damou et Moov Flex pour augmenter leur chance de gagner beaucoup de lots. Marie Dembélé

Commentaires via Facebook :