Capacitation : L’Amrtp forme plusieurs acteurs au «métier postal»

Depuis le lundi 13 mai 2024, c’est parti pour deux semaines de formation des acteurs postaux par l’Autorité malienne de régulation des technologies et des postes (Amrtp).

La cérémonie de lancement de cette première phase a été présidée Yahiya Abdou, membre du conseil en charge des postes et représentant du premier responsable de l’Amrtp. Aux dires des organisateurs, la formation est axée sur les bonnes pratiques, exigences et réglementations en vigueur sur les services postaux au Mali. Ses bénéficiaires sont des opérateurs postaux, de responsables de compagnies de transport, d’associations de consommateurs.

A l’issue des travaux, les acteurs devraient avoir «une maîtrise parfaite du métier postal, car il faut que les règles minimales soient connues et respectées, que le langage postal, qui est universel, le soit pour tous les acteurs», a expliqué Idrissa Ly, directeur du département des postes à l’Amrtp.

L’Amrtp est dans son rôle, a déclaré Mamoutou Dabo, conseiller technique au ministère de tutelle. «Elle enlève une grosse épine du pied du ministère, car une meilleure compréhension des réglementations par les acteurs est indispensable, sinon on n’ira nulle part ».

Dans son discours, Yahiya Abdou, a salué la «diversité» des bénéficiaires, qui est une « prouesse», car, argue-t-il, elle permet de cerner l’ensemble des acteurs intervenant dans le secteur. La présente formation offre une «opportunité majeure» dans l’exécution des missions de l’Amrtp. «Nous nous engageons à fournir les programmes de formation de haute qualité afin de répondre aux besoins de l’industrie des services», a-t-il rassuré. Après la formation qui s’étend du 13 au 24 mai 2024, d’autres formations sont prévues tout au long de l’année 2024. «Je tiens à souligner que ces différentes sessions sont ouvertes à tous les acteurs du secteur, les opérateurs. Nous attendons donc une participation et l’engagement soutenu de leur part. Nous avons fait appel à des formateurs, des experts internationaux et nationaux, pour plus de connaissances et de partage d’expertise», a fait savoir Yahiya Abdou.

Ousmane Tangara

