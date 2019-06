Alioune N’Diaye, CEO d’Orange Middle East and Africa a entamé depuis sa nomination le 02 mai une tournée dans l’ ensemble des filiales du Groupe Sonatel, en séjour au Mali, il a rencontré ce mercredi 19 juin 2019 la presse dans les locaux de l’hôtel Sheraton de Bamako. Occasion pour le CEO du groupe Orange de rendre compte de sa visite avec les hautes autorités malienne, de s’exprimer sur la filiale Mali mais surtout d’annoncer les prochaines innovations sur le sol malien.

-Maliweb.net- Accompagné de la directrice des ressources humaines du Groupe OMEA, tout comme lui membre du comité exécutif du Groupe Orange, en présence du directeur général du Groupe Sonatel, Sékou Dramé, du directeur général adjoint du Groupe Sonatel, Fabrice André, du directeur général d’Orange Mali, Brelote Bah, du directeur général adjoint d’Orange Mali, Brutus Diakité et d’autres membres de l’ entreprise de télécommunication, Monsieur N’Diaye Alioune a rappelé à la presse nationale son parcours. Premier DG d’Ikatel en 2002 au Mali, Alioune N’Diaye est présenté par ses paires comme étant celui qui a contribué à la vulgarisation des TIC et à la réduction de la fracture numérique au Mali. Et le 30 novembre 2006 quand Ikatel devient Orange suite au rebanding, Monsieur N’Diaye se maintient brillamment à la tête d’Orange Mali et cela pendant 10ans avec le mérite de reconnaissance du fait que la société malienne est citée faire la plus forte rentabilité du Groupe.

Fier de se retrouver au Mali où il a longtemps travaillé pour l’implantation de la société de télécommunication, Alioune N’Diaye, déclare avoir adressé au président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, son empathie et son soutien au peuple malien sur les tristes évènements que secouent le pays. Loin de s’arrêter sur ces événements, Monsieur N’Diaye a réaffirmé aux autorités maliennes la volonté de son entreprise à croître leurs investissements au Mali à savoir élargir leur couverture dans l’ensemble du pays , développer l’accès au réseau mais surtout Orange compte d’ici la fin 2019 apporter des projets innovants, ‘Orange Digital Center’ qui en somme va s’occuper de la formation des jeunes aux technologies et leur faire une ouverture vers l’ employabilité. Autre volet de cette innovation reste l’accompagnement des start-up maliens ; en plus du volet de l’accompagnement en terme de financement des activités aux bénéfices des populations.

Fort satisfait de ses collaborateurs, Monsieur N’Diaye a félicité l’équipe du directeur général d’Orange Mali pour le travail bien fait et le challenge.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

