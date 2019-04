Le directeur général d’Albayane TV en Côte d’Ivoire non moins Imam de la mosquée du Plateau d’Abidjan et membre du Conseil supérieur des imams de Côte d’Ivoire, a procédé le 30 mars 2019 une visite de terrain sur le site du Téléport de TNTSAT Africa. Une visite dont les conclusions laissent entendre une fructueuse collaboration entre le groupe Africable Télévision et la télévision ivoirienne.

Pour cette visite de travail et d’amitié, le directeur d’Albayane TV d’Abidjan était accompagné de son staff à compter son directeur technique, Abdrahamane Kagamaté et d’un consultant Alzouma Cissé. Selon les propos du DG d’Albayane TV, lui le PDG d’Africable Télévision, sont des compagnons de longue date et c’est à ce dernier qu’il doit la mise en place de sa télévision. Une contribution de Ismaëla Sidibé, PDG d’Africable TV que l’imam a tenu à saluer devant témoin.

Les relations entre le PDG du groupe Africable télévision et l’iman de la mosquée Plateau d’Abidjan, remonterait à trois où à sa demande, Monsieur Sidibé avait effectué une visite à Abidjan afin de leur apporter son aide pour mettre en place la télévision Albayane. Une collaboration qui avait porté ses fruits, fort satisfait de cela, l’imam compte bien consolider ce lien qui lui permettrait d’atteindre ses propres ambitions à savoir renforcer son plateau technique. Et pour ce faire il est venu s’inspirer du modèle du téléport de TNTSAT Africa et échanger avec son promoteur pour un futur partenariat gagnant-gagnant.

Pour le directeur général de la télévision Albayane, Monsieur Sidibé est à féliciter pour ses efforts dans le domaine de la communication en Afrique dont il maîtrise les enjeux et peut booster.

Fort heureux de se voir gratifié pour ses efforts, le PDG de TNTSAT Africa dira « Nous avons reçu tous les présidents des instances de régulations de l’Uémoa, après ce fut le tour du Coordinateur général du Processus de Transition numérique pour la Radio et la Télévision en Guinée. Maintenant quand on a une délégation de haut niveau de la Côte d’Ivoire qui vient nous voir, on dit qu’on ne s’est pas trompé. Ça donne beaucoup d’espoir. Même si c’est après trois ans que les gens ont compris, il n’est jamais trop tard. Leur visite s’inscrit dans le cadre d’un partenariat. TNTSAT ne fait pas que la diffusion, nous avons aussi des chaînes TV. Les musulmans de Côte d’Ivoire se sont cotisés pour créer la chaine Albayane. Nous avons discuté de comment former 500 jeunes du réseau de radio Albayane au métier de la radio et de la télévision, du numérique ».

Rappelons que cette visite fait suite à celle du guinéen Nfa Ousmane Camara le coordinateur général de la mise en œuvre du processus de transition vers le numérique de la radio et de la télévision en Guinée, et tout comme lui, le DG de la télévision Albayane vient reconnaître la qualité des services de TNTSAT Africa du groupe Africable et le génie créateur de son promoteur Ismaëla Sidibé.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

