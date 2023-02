Réception des pièces de rechange des locomotives : « Il est impérieux de lever les entraves à la relance du trafic ferroviaire » dixit ministre Dembélé Madina Sissoko

Après une mission à Dakar, le ministre des transports et des infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, vient de réceptionner les pièces de rechange destinées à deux locomotives du Mali. C’était le 1er février dernier à l’atelier central de Korofina en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, de celui de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population et du directeur de la société du patrimoine ferroviaire (SOPAFER), Abdoulaye Maïga.

Après 4 ans de suspens, le Mali a reçu finalement ses pièces de rechange des locomotives et cela, à l’issue de la visite d’une délégation officielle à Dakar. Ces pièces ont été réceptionnées par Mme Dembélé Madina Sissoko au cours d’une cérémonie grandiose.

Selon le ministre en charge des transports, ces pièces qui viennent d’être réceptionnées sont destinées aux locomotives CC2205 et CC2207. Elles sont nécessaires pour la relance du trafic ferroviaire qui est imminente.

L’arrêt du trafic ferroviaire constaté depuis mai 2018 a réduit le revenu des usagers et riverains des rails avec des impacts négatifs sur la mobilité de beaucoup de villages tout au long des rails. Il a eu aussi des effets négatifs sur l’économie nationale. Face à cette réalité, le Président de la Transition a instruit comme priorité, le plan d’urgence de la relance du chemin de fer adopté le 02 octobre 2019.

Après le pari des pièces de rechange, l’autre défi est relatif à l’occupation anarchique du domaine ferroviaire. La présence à cette cérémonie du ministre de la sécurité et de celui des domaines de l’Etat, a fait savoir Mme Dembélé Madina Sissoko, n’est pas fortuite. C’est plutôt un message fort à l’intention de ces deux départements dans le domaine de l’occupation des emprises des rails, illicitement occupées de part et d’autre. C’est pour cette raison que le ministre Madina Sissoko a affirmé que les actions doivent être engagées diligemment pour la libération du domaine ferroviaire des occupations irrégulières et la finalisation du cadre institutionnel de gestion du trafic ferroviaire. La mise en application du premier cas ne saurait être une réussite sans l’implication des deux départements. Avec une bonne volonté politique, tout peut être concrétisé, a reconnu la ministre en charge des transports.

Cette cérémonie a été une occasion pour Dembélé Madina Sissoko de visiter avec ses collègues, les ateliers, les locomotives, les wagons et les voitures, tous stationnés à l’atelier central de Korofina depuis plusieurs années.

Drissa Togola

