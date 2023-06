Reprise du trafic ferroviaire entre Kayes et Bamako : Un ouf de soulagement pour la population de la 1ère région !

Comme annoncée, la reprise du train voyageur Kayes-Bamako est effective depuis le vendredi 9 juin 2023. Le Top départ a été donné à Kayes par le Gouverneur de la Région de Kayes, le Colonel Moussa Soumaré, accompagné de plusieurs autorités administratives et coutumières de Kayes. Cette annonce et sa concrétisation ont suscité une joie immense chez la population de la Région de Kayes. La transition a marqué un bon coup !

Longtemps promise mais jamais réalisée, la reprise du trafic ferroviaire est désormais effective. Ce, grâce aux concours inlassables des autorités de la Transition, notamment le Ministère des Transports et des Infrastructure qui n’a ménagé aucun effort pour que cela soit.

En effet, cela fait plusieurs années que le train ne sifflait plus, occasionnant l’arrêt de plusieurs activités génératrices de revenus et même du chômage des cheminots. Avec cette reprise, plusieurs activités vont reprendre et l’Etat aussi pourra en tirer profit si la gestion des recettes sera de rigueur. En clair, cette reprise du trafic ferroviaire fera sans doute le bonheur des populations riveraines et même au-delà. De Kayes à Bamako, c’est la joie qui anime tout le monde.

Une reprise du train voyageur qui sonne comme un ouf de soulagement !

Pour Djeneba Diallo, résidant à Kayes, jamais elle n’aurait cru que le train allait redémarrer parce que presque personne ne parlait du train et de ses beaux souvenirs. Agée d’une soixantaine d’années et nostalgique des temps où les Kayesiens voyageaient par train, elle a parlé de l’effervescence qui animait les voyageurs ou même les vendeurs lors de ses voyages à Bamako par train. « Pour nous les Kayesiens, le train signifie beaucoup de choses. On reliait la Capitale par train. Et aussi, je me rappelle la joie des personnes qui voyageaient ou même les populations riveraines », a-t-elle indiqué. En tant que fille d’un ancien cheminot, elle a indiqué que plusieurs familles vivaient grâce au trafic férroviaire. « Nos papas étaient des cheminots et ils prenaient en charge leurs familles. Depuis des années, plusieurs de mes connaissances cheminots sont au chômage. Et Dieu seul sait, comment vivent leurs familles », a-t-elle souligné. Elle a tenu à remercier le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita, pour la tenue de sa promesse qui sans doute donnera vie à plusieurs activités dans la Région.Quant à Adama Diakité, vivant à Mahina, il a dit que le train représente plus qu’un symbole pour eux. Puisque sur le trajet Mahina-Kayes des gens gagnaient de l’argent grâce au trafic ferroviaire. Et de continuer que le trafic était le poumon de leur économie. « Pour être honnête avec toi, nous vivions de ça. J’ai des sœurs et frères qui vendaient des choses pour les passagers. Ils gagnaient beaucoup », a-t-il précisé. Selon lui, cette nouvelle est le plus grand un ouf de soulagement pour eux. « A cause de l’état délabré de la route, des gens avaient peur de voyager sur Kayes. Ils ont peur parce que tout peut se passer », a-t-il dit. Il s’est dit content comme beaucoup de gens à Mahina que le train démarre à nouveau et prie que ça continue de siffler de Kayes à Bamako pendant longtemps. Pourquoi pas la reprise bientôt de l’axe Bamako-Dakar ?

Adama Tounkara

Commentaires via Facebook :